Ce salarii se câștigă în domeniul evenimentelor? Cât primesc o animatoare, un agent sau un organizator

„Domeniul organizării de evenimente continuă să ofere oportunități atractive de carieră în România, însă este și unul dintre cele mai dinamice sectoare ale pieței muncii. Salariile diferă în funcție de specializare, experiență și tipul de evenimente gestionate. La început de carieră, coordonatorii de evenimente și specialiștii operaționali au, în general, salarii apropiate de media pieței pentru domeniile de servicii”, spune Raluca Dumitra, șefa de marketing a eJobs, cea mai mare platformă de recrutare de forță de muncă din România.

„Pe măsură ce acumulează experiență și gestionează proiecte cu bugete mai mari, veniturile cresc semnificativ, mai ales în agențiile cu portofolii importante de clienți sau în companiile care organizează intern evenimente de amploare”, mai arată aceasta.

Activități pe cont propriu

Un aspect specific industriei este ponderea ridicată a colaborărilor independente. Mulți organizatori de evenimente, de nunți sau consultanți aleg să lucreze pe cont propriu, iar veniturile lor depind de numărul și valoarea proiectelor gestionate.

În perioadele aglomerate, câștigurile pot depăși semnificativ salariile oferite pentru pozițiile permanente, însă acestea sunt influențate și de sezonalitatea domeniului.

Pe lângă salariu, angajatorii oferă frecvent bonusuri de performanță, acces la cursuri de specializare și participarea la evenimente din industrie.

Mulți organizatori de evenimente preferă să lucreze pe cont propriu Foto: Alina Munteanu

17.300 de locuri de muncă în România

În prezent, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 17.300 de locuri de muncă în România, în timp ce pe iajob.ro sunt deschise peste 7.800 de poziții.

Comparatorul de salarii funcționează pe baza datelor introduse de clienții săi. Până în prezent peste 850.000 de specialiști și-au introdus veniturile.

Trustul de presă Ringier, care publică ziarul Libertatea, deține și platforma eJobs.

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