Proprietarul, care își transporta pisica în timpul cursei sale, a constatat cu groază dispariția acesteia. „Nu știu cum s-a întâmplat. Pur și simplu nu am mai găsit-o”, a declarat șoferul. De atunci, bărbatul face apel la ajutorul publicului pentru a-și regăsi animalul de companie.

Camilla este o pisică neagră cu ochi galbeni strălucitori, microcipată și înregistrată, ceea ce ar putea facilita identificarea ei dacă este găsită. Zona unde a dispărut, aflată în apropierea unei autostrăzi intens circulate, reprezintă un risc suplimentar pentru siguranța animalului.

Autoritățile și proprietarul fac apel la cetățeni pentru orice informație despre locul în care s-ar putea afla Camilla. Persoanele care au văzut-o sunt rugate să contacteze pagina de Facebook „Animalele pierdute/găsite Styria” sau adăpostul de animale Adamhof din Strass. Fiecare indiciu poate face diferența în readucerea pisicii acasă.

Primele zile după dispariția unui animal sunt cruciale pentru a crește șansele de găsire. Orice sprijin din partea comunității este esențial pentru a pune capăt suferinței șoferului și pentru a o readuce pe Camilla în siguranță.

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