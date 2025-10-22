Semaforul care te oprește dacă depășești viteza legală

Primăria Brașov a extins programul de semaforizare inteligentă, menit să protejeze pietonii și să fluidizeze traficul urban. Cele patru treceri de pietoni de pe strada Lungă, între intersecțiile cu străzile Carierei și De Mijloc, au fost echipate cu detectoare radar conectate la semafoarele pentru pietoni.

Dacă un șofer circulă cu o viteză peste limita admisă, semaforul comută automat pe roșu pentru 10 secunde, obligându-l să oprească.

După această perioadă, circulația se reia normal, pe verde.

Primarul Brașovului: Doar șoferii grăbiți sunt penalizați

„Continuăm să investim în măsuri de creștere a siguranței în trafic, prin implementarea unor soluții care au ca scop protejarea pietonilor, fluența în trafic și reducerea poluării în zonele intens circulate.

De astăzi am pus în funcțiune mai multe sisteme radar pe str. Lungă, amplasate la semafoarele de la trecerile de pietoni. În condițiile în care un autovehicul se apropie de trecerea de pietoni cu o viteză mai mare decât cea prevăzută pentru strada Lungă, semaforul pentru vehicule schimbă, automat, pe culoarea roșie, timp de 10 secunde. După această perioadă, semaforul se schimbă în verde pentru vehicule și circulația se reia. În acest fel ne asigurăm că se respectă viteza legală, pietonii sunt protejați și eliminăm și bumperele, care generează poluare atât în aer, cât și fonică.

Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”
Recomandări
Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Sfatul meu pentru șoferi este: Vrei să ajungi mai repede în centru? Respectă viteza legală! Altfel, vei sta la fiecare semafor!”, a declarat primarul George Scripcaru, potrivit brasovcity.ro.

Radarul înlocuiește limitatoarele de viteză

Noul sistem are avantajul că sancționează comportamentele periculoase fără a incomoda toți participanții la trafic. Limitatoarele clasice din cauciuc, montate transversal pe carosabil, obligă toate vehiculele să reducă viteza, indiferent de reglementări.

În schimb, radarul inteligent reacționează doar la șoferii care depășesc limita.

Zonele din Brașov unde au fost montate noile sisteme radar

Cele patru intersecții vizate de proiect sunt:

  • Str. Lungă cu str. Carierei
  • Str. Lungă cu str. Memorandului
  • Str. Lungă cu str. Crișan
  • Str. Lungă cu str. De Mijloc

Pentru informarea șoferilor, înaintea fiecărei treceri au fost instalate indicatoare care anunță prezența sistemelor radar. Funcționarea semafoarelor pentru pietoni rămâne neschimbată – traversarea se face în continuare prin apăsarea butonului.

Treceri de pietoni decalate pe fiecare sens de circulație

Primăria continuă și alte proiecte de siguranță rutieră. În această perioadă au fost implementate treceri de pietoni decalate pe fiecare sens de circulație, pentru a reduce aglomerația din sensurile giratorii și a scurta timpii de așteptare.

Primele zone cu treceri decalate sunt:

  • Bulevardul Saturn – zona Gemenii
  • Bulevardul Alexandru Vlahuță

Urmează implementarea în zona sensului giratoriu de la Făget, pe str. 13 Decembrie, bulevardul Gării și str. Aurel Vlaicu. Scopul modificărilor este acela de a oferi pietonilor traversări mai sigure și de a menține traficul rutier fluent în nodurile aglomerate ale Brașovului.

