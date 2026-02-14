Situația critică a fost provocată de volumul de muncă excesiv, coroborat cu deficitul acut de personal medical.

„La câte CT-uri se fac, vă dați seama să derulezi mii de imagini… nu le poți derula în 2-3 minute. Trebuie un timp pentru fiecare. Înseamnă ‘hei rup, nu poți să lucrezi în liniște, înseamnă ‘hai că mai avem la ușă, ‘hai că urmează, ‘hai că, ‘hai că… ”, a declarat Alina Pralea, asistentă la Radiologie, potrivit sursei citate.

Într-o tură de 12 ore, UPU Brașov preia între 150 și 200 de pacienți, jumătate dintre aceștia au nevoie de investigații imagistice, precum radiografii, ecografii sau tomografii computerizate.

Potrivit datelor, într-o gardă se efectuează și până la 45 de examinări CT, ceea ce pune o presiune enormă asupra personalului medical.

„Este un singur medic radiolog care trebuie să dea rezultate pe toată Urgența”, a explicat Adriana Zârnovean, o altă asistentă.

Pacienții resimt deja efectele crizei.

Managerul Spitalului Județean Brașov, Dan Grigorescu, a explicat că legislația actuală limitează posibilitățile de angajare. Singura soluție rămâne transferul medicilor radiologi de la alte spitale de stat, însă procesul este complicat și incert.

„Este singura variantă care ne este permisă în momentul de față pentru că, pe restricțiile legislative actuale, nu putem să facem concursuri. Am înaintat Ministerului Dezvoltării un memorandum în care am explicat că este nevoie de angajări de urgență”, a declarat managerul spitalului, Dan Grigorescu.

Managerul ia în considerare redistribuirea pacienților între UPU și laboratorul de radiologie al spitalului, unde activează 15 medici, dintre care unul a demisionat recent.

Până la finalizarea perioadei de preaviz a medicilor care au demisionat, conducerea unității medicale încearcă să găsească soluții pentru a gestiona situația de criză.

Între timp, ministrul sănătății a anunțat că vrea să-i concedieze pe medicii care lucrează la privat, atunci când ar trebui să fie în spitalul de stat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE