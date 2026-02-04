Ciprian Ciucu a precizat marți, 3 februarie, că a cerut conducerilor STB și ADI Transport Public București să vină cu un plan de reducere a cheltuielilor.

„Probabil că nu ați mai auzit în ultimii muuulți ani de o eficientizare semnificativă a Societății de Transport București (STB). Nici eu. Am cerut Consiliului General să mă împuternicească să facem o evaluare, un fel de audit, ca să știm cu toții ce se întâmplă în «cutia neagră STB». Practic, cred că trebuie să știm cu toții de ce a ajuns să ne coste transportul public în București 1,8 miliarde de lei pe an. Să știm pe ce se duce această sumă echivalentă cu întregul buget al orașului Brașov pe un an. Doar PNL, USR și REPER au votat pentru ca acest lucru să se întâmple, restul s-au opus. Nu am avut voturile, deci proiectul a picat”, a precizat Ciprian Ciucu, într-o postare pe Facebook.

Pentru că proiectul a picat, primarul Capitalei va încerca acum să afle direct de la STB aceste informații.

„Nu am ce face, îmi suflec mânecile și voi încerca să aflu eu direct ce s-a întâmplat și ce se întâmplă la STB prin ședințe cu conducerea STB, cu ADI Transport Public București și cu direcțiile din PMB”, a adăugat el.

Ciucu mai spune că nu va mai purta discuții despre majorări de tarife până nu va transparentiza activitatea STB.

„Am cerut conducerilor STB și ADI TPBI să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor și de eficientizare a activității companiei! Dacă va fi viabil, voi înainta acest plan Consiliului General și Guvernului, îl voi discuta în prealabil cu sindicatele. ÎMPREUNĂ trebuie să evităm insolvența și să îmbunătățim condițiile de transport public pentru bucureșteni! Voi transparentiza activitatea STB. Nu vor mai fi discuții despre majorări de tarife până nu vom avea acest plan clar adoptat”.

El a mai subliniat că grupurile vulnerabile vor fi protejate și că nu își au rostul acum discuțiile despre eliminarea unor gratuități în transportul public.

„Discuțiile despre eliminarea unor gratuități generatoare de costuri (cum ar fi TVA și care s-au acumulat și au ajuns la sume astronomice, inclusiv din nefolosirea abonamentelor) nu își au rostul în acest moment. Grupurile vulnerabile vor fi protejate. Deci discuțiile despre gratuitățile de care beneficiază pensionarii sunt false. Fake news, cum se spune astăzi”, a mai spus primarul Ciprian Ciucu.