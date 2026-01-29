Primarul din București, Ciprian Ciucu, şi-a exprimat la şedinţă preocuparea faţă de situaţia financiară gravă a Societăţii de Transport Bucureşti (STB), subliniind că insolvenţa este o perspectivă dificil de evitat.

„De ce l-am pus pe ordinea de zi este că sunt extrem, extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB. Mi se pare că este corect, situaţia aproape disperată în care ne aflăm cu STB-ul astăzi”, a declarat edilul.

STB se confruntă cu o problemă majoră: doar 17% din bugetul său este acoperit din veniturile generate de bilete şi abonamente, conform datelor prezentate de primarul general al Capitalei.

Mai mult, datoria către ANAF, estimată la peste un miliard de lei anual şi garantată cu mijloacele de transport ale companiei, necesită plata lunară de aproximativ 100 de milioane de lei.

„Pe 1, pe 12, cu banii pe care i-am primit pe luna ianuarie, n-am avut de unde să o plătim. Şi dacă nu o vom plăti în februarie, ANAF-ul nu are posibilitatea legală să ne păsuiască. Şi ANAF-ul va opera sistemul de transport public în Bucureşti, dacă vreţi”, a explicat Ciprian Ciucu.

Primarul din București a subliniat că scumpirea biletelor STB era gândită ca o soluţie temporară pentru a preveni colapsul financiar al STB.

„Situaţia fiind efectiv disperată, am zis, domnule, măcar acest mic aport, ca să ţinem serviciul în viaţă, să nu intre în insolvenţă. Nu îmi doresc să cresc costul transportului pentru cetăţeni”, a afirmat el, adăugând că, în lipsa fondurilor necesare, ANAF ar putea cere insolvenţa companiei.

În cadrul şedinţei, Ciucu a cerut soluţii rapide din partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov (ADI TPBI) şi a conducerii STB.

„Aştept de la ADI TPBI până marţi-miercuri câteva soluţii. Aştept de la STB câteva soluţii. Vreau să fiu convins că această companie poate fi salvată”, a declarat primarul. Totodată, el a cerut un audit managerial pentru a analiza deciziile luate anterior.

Primarul a amintit de transformările anterioare ale companiei, de la ITB la RATB şi, ulterior, la STB, susţinând că structura actuală are costuri operaţionale foarte mari, dincolo de cele pentru benzină şi piese de schimb.

„De aceea am nevoie de decizii manageriale, de aceea v-am cerut audit sau evaluare, ca să văd şi eu cum s-au luat acele decizii manageriale”, a concluzionat Ciprian Ciucu.

