Lista cu spitale deschise de Paște, în 2026

Informaţia a fost confirmată de Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti. Unităţile spitaliceşti disponibile pentru urgenţe includ:

Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca (tel: 021/599.23.00);

Spitalul Clinic Universitar (tel: 021.318.05.23; 021.601.24.00);

Spitalul „Sf. Pantelimon” (tel: 021/255.40.99);

Spitalul „Sf. Ioan” (tel: 021/334.51.90);

Spitalul „Bagdasar-Arseni” (tel: 021/334.30.25);

Spitalul de Urgenţă pentru Chirurgie Plastică şi Arsuri (tel: 021/224.09.47).

De asemenea, spitalele pentru copii „Grigore Alexandrescu” (tel: 021/316.93.66) şi „M.S. Curie” (tel: 021/460.30.26) vor funcţiona pentru urgenţe pediatrice.

Certificate de deces, eliberate de Serviciul de Ambulanță București-Ilfov

Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov va lucra conform programului obişnuit, fiind pregătit să elibereze certificate constatatoare de deces în Capitală, iar solicitările vor fi gestionate prin apel la numărul de urgenţă 112.

În plus, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) va avea serviciu de gardă permanent, disponibil la numerele 0747.165.471 şi 0722.659.492.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE