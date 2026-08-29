O cursă scurtă ar putea costa cu 2-4 lei mai mult

Tarifele taxiurilor din București ar putea crește în lunile următoare, pe fondul scumpirii carburanților și al costurilor tot mai mari suportate de șoferi. O majorare de 10-15% ar însemna, pentru o cursă scurtă, aproximativ 2-4 lei în plus, estimează Dan Boabeș, CEO Taxi Holding SRL, compania care operează Meridian Taxi și Cristaxi, într-o declarație acordată în exclusivitate pentru ProMotor. În București, firmele de taxi nu pot modifica însă tarifele după bunul plac. Tariful maximal este reglementat și trebuie aprobat printr-o hotărâre a Consiliului General al Municipiului București.

Reprezentantul Taxi Holding spune că presiunea asupra șoferilor este tot mai mare, în special din cauza costurilor de exploatare și a carburanților. Operatorii ar vrea ca tarifele să țină pasul cu aceste cheltuieli, iar o creștere de 10-15% este considerată un nivel pe care piața l-ar putea suporta fără ca foarte mulți clienți să renunțe la taxi.

„O majorare de 10-15% ar fi absorbită rezonabil de piață”, a declarat Dan Boabeș pentru ProMotor.

Pentru pasageri, efectul s-ar vedea direct în prețul final. În cazul curselor scurte, diferența ar fi de aproximativ 2-4 lei.

O scumpire de peste 20% ar putea trimite clienții spre transportul public

Operatorul consideră însă că există și o limită peste care clienții ar începe să-și schimbe comportamentul. Dacă tarifele ar crește cu peste 20%, o parte dintre bucureșteni ar putea renunța la taxi în favoarea transportului public.

Așadar, pentru companiile de taximetrie, problema nu este doar recuperarea costurilor mai mari, ci și găsirea unui tarif care să nu îndepărteze clienții.

Taxiurile nu își pot majora singure tarifele

Orice modificare a tarifului maximal trebuie să treacă prin Consiliul General al Municipiului București. Dan Boabeș explică faptul că tocmai acest mecanism împiedică apariția unor scumpiri bruște.

„Riscul este real. Ne dorim alinierea tarifelor de taxi la costurile crescute”, a declarat reprezentantul companiei pentru ProMotor.

Dacă prețurile carburanților și celelalte cheltuieli rămân ridicate, operatorii ar putea face în lunile următoare demersuri pentru actualizarea tarifelor. Până la o eventuală decizie a CGMB, clienții plătesc tarifele actuale.

Taxiurile mizează pe prețurile predictibile în fața Uber și Bolt

O eventuală scumpire va conta și în competiția dintre taxiurile clasice și platformele de ride-sharing. Reprezentanții taximetriei spun că au un avantaj important: tariful pe kilometru este cunoscut și nu se schimbă în funcție de momentul zilei sau de numărul de clienți.

Uber, Bolt și celelalte platforme de transport alternativ pot folosi tarife dinamice, iar în perioadele cu cerere mare, prețurile curselor pot crește semnificativ. Dan Boabeș consideră că predictibilitatea rămâne unul dintre principalele argumente ale taxiurilor clasice, chiar și în cazul unei eventuale ajustări de tarif.

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