Cea mai în vârstă studentă din România are 90 de ani

Amalia-Susana Tușa, studentă la Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, este născută chiar de Ziua Îndrăgostiților.

La data de 14 februarie 2026, aceasta a împlinit 90 de ani și a deveni cea mai vârstnică studentă din România, conform datelor publice, informează portalul de știri locale Cluj.ro.

Amalia-Susana Tușa este cea mai vârstnică studentă din România, depășindu-l pe inginerul Aurel Voicu, care, în 2024, obținuse un master la vârsta de 89 de ani, relatează sursa citată mai sus. Această realizare remarcabilă este o dovadă a faptului că niciodată nu este prea târziu să-ți urmezi visurile.

Vârsta onorabilă a studentei din Cluj a fost sărbătorită la Facultatea de Teologie

Evenimentul a fost marcat pe 16 februarie, printr-o ceremonie specială organizată la facultate.

La ceremonia organizată în onoarea sa, au participat profesori, colegi și membri ai personalului administrativ. Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj se află în topul celor mai bune universități din România.

În cadrul evenimentului, Amalia-Susana Tușa a fost felicitată pentru parcursul său academic remarcabil și pentru perseverența de care a dat dovadă, chiar și la o vârstă înaintată. După momentul festiv, aceasta s-a retras în paraclisul facultății, unde a rostit o rugăciune de mulțumire, exprimându-și recunoștința pentru darurile primite de-a lungul vieții.

Femeia are un parcurs academic impresionant până la onorabila vârstă de 90 de ani

Amalia-Susana Tușa este în prezent în ultimul an la specializarea Teologie Didactică. În 2023, la vârsta de 87 de ani, a decis să-și urmeze visul de a studia teologia, după o viață dedicată familiei și carierei profesionale.

Sub îndrumarea pr. lect. univ. dr. Stelian Pașca-Tușa, aceasta își finalizează lucrarea de licență cu tema „Rahela și Lia în Vechiul Testament”.

„Eu tot timpul mă rog. Psalmii îmi plac foarte mult. Psalmul 50 îl știu pe de rost, pe ceilalți îi citesc. Știu și multe rugăciuni, chiar și pentru preoți, când spun: Doamne, să ne ferești de rău pe noi și pe preoții noștri”, a mărturisit Amalia-Susana Tușa despre viața sa spirituală.

Povestea de viață a celei mai în vârstă studente din România

Născută la 14 februarie 1936, la Cluj, într-o familie credincioasă, Amalia-Susana Tușa a avut un început promițător, absolvind liceul cu media generală 10.

Totuși, destinul său academic a fost întrerupt de regimul comunist, care în 1949 l-a condamnat politic pe tatăl său, împiedicând-o să urmeze studii universitare. În urma acestui eveniment, viața sa a luat o altă direcție, dedicându-se familiei și muncii în sectorul TESA, unde a activat inclusiv ca șefă de sindicat.

Credința a rămas un punct central al vieții sale, Amalia-Susana Tușa mărturisind că a fost crescută în spirit religios de o familie profund credincioasă.

„Mă consider o persoană credincioasă. Am și rădăcini – străbunicul meu a fost preot. Am fost crescută în acest spirit. Îmi place să învăț; toată viața am învățat și sunt dornică de lucruri noi. Îmi place la facultate, mai ales că am colegi tineri. Eu pe tineri îi iubesc!”, a declarat aceasta pentru sursa citată mai sus.

De-a lungul vieții, Amalia-Susana Tușa a trecut prin numeroase încercări, dar a privit fiecare dificultate ca pe o lecție divină.

„Orice primim, rău sau bine, să acceptăm, pentru că toate au un rost în viață. (…) Omul trebuie să le primească și pe cele mai puțin bune. Încercările îl apropie pe om de Dumnezeu”, a subliniat ea.

