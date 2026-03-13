Accident mortal în Negreni: Tatăl și fetița de 3 ani uciși de un TIR

Accidentul s-a produs joi seară, 12 martie, în jurul orei 19.00.

Potrivit poliției, un tânăr de 20 de ani, din comuna Negreni, care conducea dinspre Oradea spre Cluj-Napoca, a intrat în coliziune față-spate cu un autoturism ce circula în fața sa.

Mașina lovită, condusă de un bărbat de 34 de ani, tot din Negreni, a fost aruncată pe sensul opus de mers, unde a fost spulberată de un TIR condus de un șofer de 55 de ani din Cluj-Napoca.

Pentru tânărul de la volan și fetița lui de doar 3 anișori impactul a fost fatal, relatează Știri de Cluj.

„Din nefericire, în urma evenimentului, a rezultat decesul celor două persoane aflate în autoturismul proiectat, respectiv conducătorul auto și un minor de 3 ani”, au declarat reprezentanții IPJ Cluj.

Testele etilotest au ieșit negative

Atât șoferul de 20 de ani, cât și camionagiul au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

„În data de 12 martie a.c., în jurul orei 19.00, a fost înregistrat un accident rutier pe DN1 E60, în localitatea Negreni cu implicarea a două autovehicule și a unui ansamblu de vehicule.

Din primele cercetări a rezultat că un autoturism condus de un tânăr de 20 de ani, din comuna Negreni, care circula din direcția municipiului Oradea spre municipiul Cluj-Napoca, ar fi intrat în coliziune față-spate cu autovehiculul care îl preceda, condus de un bărbat de 34 ani, din aceeași comună.

În urma coliziunii, autovehiculul condus de bărbatul de 34 ani, a fost proiectat pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule care circula din contrasens, condus de un bărbat, de 55 de ani, din municipiul Cluj-Napoca.

Din nefericire, in urma evenimentului, a rezultat decesul celor două persoane aflate în autoturismul proiectat, respectiv conducătorul auto și un minor de 3 ani. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat negativ la ambii conducători auto”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Poliția din Cluj, apel la prudență în trafic

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj reamintesc tuturor participanților la trafic importanța unei conduite prudente la volan.

Adaptarea vitezei la condițiile de drum, păstrarea unei distanțe de siguranță față de vehiculul din față și evitarea manevrelor riscante sunt esențiale pentru prevenirea accidentelor rutiere.

