„Nici bani, nici soluții”

„Centura Metropolitană, din nou blocată. Traficul rămâne. Nervii rămân. Timpul pierdut rămâne,” a arătat Viorel Băltărețu, secretar de stat USR. Acesta spune că cei afectați sunt clujenii, care suportă în continuare stres, poluare și pierd timp în trafic.

„Clujenii pierd zeci de minute zilnic în trafic. Ore din viață, nervi, bani, poluare. Centura Metropolitană era una dintre puținele speranțe reale că lucrurile se vor schimba. Iar acum aflăm că proiectul este suspendat.”

Acesta susține că suspendarea contractului ține de un conflict juridic între firmele din asocierea câștigătoare: „Există o anchetă penală în curs, fără a exista până în acest moment o decizie publică de urmărire penală. Primăria spune că nu știe dacă acest conflict afectează sau nu validitatea procedurii de atribuire; pe acest fond, s-a decis suspendarea contractului.”

Mai mult decât atât, Băltărețu menționează și blocajul existent în ceea ce privește exproprierile, estimate la peste 200 de milioane de euro.

„Până astăzi nu există un calendar public clar, nu există alocări bugetare asumate, nu există o comunicare de progres.”

La rândul lor, liberalii PNL Cluj afirmă că USR nu a contribuit cu nimic la realizarea proiectului: „Nici bani, nici soluții, nici deblocări administrative, doar declarații.”

Afirmațiile lui Viorel Băltărețu, arată PNL Cluj, reprezintă „încă o dovadă a dublului standard și a ipocriziei politice care definesc acest partid”.

Emil Boc cere 50.000 de euro pentru consiliere juridică

Recent, Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a explicat în Consiliul Local motivul pentru care administrația locală solicită aprobarea pentru achiziția unor servicii juridice externe în valoare de peste 50.000 de euro, în contextul unui conflict care a apărut între firmele asociate care au câștigat licitația pentru realizarea Centurii Metropolitane.

Această dispută nu implică Primăria, dar este un conflict juridic intern între doi dintre asociații din cadrul consorțiului câștigător, conform publicației locale Știri de Cluj.

În acest context, Emil Boc susține că municipalitatea nu își permite să rămână pasivă. „Există un conflict juridic între doi asociați care au câștigat licitația. Conflictul este între ei și nu are legătură cu Primăria. După participarea la licitație, se contestă participarea unuia dintre asociați. Datele au fost transmise autorităților abilitate, însă noi nu am primit până acum un răspuns clar”, a declarat Emil Boc.







