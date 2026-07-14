„Construim un nou pod peste Someș”

Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc, care a precizat că proiectul va contribui la fluidizarea traficului și la îmbunătățirea mobilității urbane.

Primarul Clujului a anunțat că noul pod va avea o lungime de 78 de metri, două benzi de circulație și va face legătura între cartierele Iris și Bulgaria.

„Construim un nou pod peste Someș – Podul ‘Fabricii de Zahăr’. Valoarea proiectului este de 6 milioane euro, cu fonduri europene și de la bugetul local. Astăzi am semnat contractul de realizare a unui nou pod, cu o lungime de 78 metri, în zona străzii Fabricii de Zahăr / cartierele Iris și Bulgaria. Podul va fi construit de la zero, va înlocui actuala pasarelă suspendată și va asigura o conexiune modernă, sustenabilă între cele două maluri ale Someșului Mic, contribuind la fluidizarea traficului, la prioritizarea transportului public și la creșterea calității vieții în cartierele clujene”, a transmis Emil Boc pe pagina sa de Facebook.

Proiectul include piste de biciclete, trotuare și spații verzi

Pe lângă construcția noului pod, administrația locală va moderniza și strada Fabricii de Zahăr, pe tronsonul cuprins între strada Câmpina și bulevardul Muncii, din Cluj.

Proiectul prevede amenajarea de piste pentru biciclete pe ambele sensuri de circulație, trotuare modernizate și un nou aliniament verde, cu scopul de a încuraja mobilitatea urbană și de a îmbunătăți aspectul zonei.

Investiția include și amenajarea a 15 locuri de parcare, precum și instalarea unor stații de încărcare pentru vehicule electrice.

Durata de realizare a lucrărilor este de 14 luni.

„Suntem cu ochii pe ei, pentru că voi sunteți cu ochii pe noi, să ne asigurăm că termină la timp și de calitate aceste lucrări.”, a mai adăugat Emil Boc.