ÎPS Teodosie a avut un scaun special la inaugurare

Este vorba despre un proiect major de infrastructură destinat modernizării transportului aerian din regiunea Dobrogei, de peste 300 de milioane de lei, finanțat cu fonduri europene, potrivit Info Sud-Est. Această investiție amplă a vizat extinderea capacității de procesare a pasagerilor pentru a susține fluxurile turistice și nevoile de transport în creștere.

Noul terminal oferă spații generoase pentru sălile de așteptare, zone comerciale diversificate și facilități dedicate persoanelor cu mobilitate redusă. Proiectul a inclus, de asemenea, modernizarea căilor de rulare și extinderea platformei de parcare a aeronavelor, ceea ce permite operarea unui număr mai mare de zboruri simultane.

„Noul terminal reprezintă un proiect de referință destinat să modernizeze complet experiența călătorilor și să crească semnificativ capacitatea operațională a aeroportului. Această investiție majoră consolidează rolul strategic al județului Constanța ca nod de transport internațional, facilitând atât turismul regional, cât și fluxurile economice în zona Dobrogei”, au transmis reprezentanții aeroportului

La eveniment de marți au participat pe lângă reprezentanții administrației locale sau județene și Selly, influencerul care organizează festivalul Beach, Please! la Costinești sau ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, pe care organizatorii l-au așteptat cu un scaun special, mai confortabil decât al celorlalți invitați.

Întrebați de jurnaliștii de la Info Sud-Esr de ce Teodosie a avut un scaun special la acest eveniment, reprezentanții aeroportului au răspuns: „Fotoliul a fost ales din considerente practice, având în vedere ținuta bisericească specifică a Înaltpreasfințitului Teodosie, care este mai amplă și necesită un spațiu mai confortabil pentru a permite o poziție adecvată în timpul evenimentului”.

Terminalul de pasageri al Aeroportului Mihail Kogălniceanu a fost sfințit de IPS Teodosie.

Aeroportul Mihail Kogălniceanu va suspenda temporar traficul aerian civil

La doar câteva zile de la deschiderea noului terminal, Aeroportul Mihail Kogălniceanu va suspenda temporar traficul aerian civil.

Conform unei notificări oficiale de tip NOTAM (Notice to Airmen) publicate pe platforma flightplan.romatsa.ro, Aeroportul Mihail Kogălniceanu va sista temporar zborurile civile începând cu data de 20 martie, ora 11:00, până pe 21 martie, la ora 19:30. Această măsură de suspendare a traficului aerian obișnuit a fost comunicată prin sistemul internațional de informare aeronautică utilizat global pentru a avertiza personalul navigant despre modificările operaționale.

Deși accesul avioanelor comerciale este restricționat în acest interval, aeroportul își menține funcționalitatea pentru misiuni critice și urgențe. Astfel, vor rămâne active operațiunile esențiale care includ zborurile militare, intervențiile de căutare și salvare, misiunile de poliție aeriană, precum și zborurile de evacuare medicală sau alte tipuri de transport aerian de urgență.

