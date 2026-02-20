În timp ce Primăria Constanța și Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) emit declarații contradictorii, pescarii locali se tem pentru soarta activității lor, mai ales în contextul apariției unui investitor privat puternic.

Problemele legate de proprietatea terenului nu sunt noi. În decembrie 2025, haosul domnea în această zonă, potrivit publicației locale: barăci pescărești improvizate, mormane de gunoaie și epave abandonate.

Pescarii sunt înghesuiți într-un colț de plajă, fără facilități adecvate, în timp ce plaja a fost închiriată unui operator privat pentru activități estivale.

Primăria Constanța a oferit inițial informații despre un proiect de reamenajare, menționând că terenul este inclus într-un studiu PUZ pentru consolidarea taluzurilor și amenajarea plajei.

Ulterior, purtătorul de cuvânt, Luminița Lare, a explicat că, printr-o hotărâre civilă din mai 2025, terenul a trecut din administrarea municipalității în cea a ABADL și a statului român.

Pe de altă parte, ABADL susține că terenul din spatele plajei, unde se află construcțiile pescarilor, aparține Primăriei Constanța.

„În zona Pescăria Constanța, ABADL are în administrare o plajă cu suprafața de 15.434 mp, care, începând cu anul 2025, este împărțită în două subsectoare și închiriată, având destinația de agrement. (…) ABADL are deschis un dosar de revendicare imobiliară încă din anul 2017, dosar care nu a fost încă finalizat.”, a declarat Stelică Hagi, directorul ABADL, conform sursei citate.

„ABADL nu are ca obiect de activitate organizarea sau reglementarea activităților pescărești“, a mai adăugat acesta.

În mijlocul acestei confuzii juridice, un investitor privat a anunțat un proiect imobiliar de proporții.

Pe un teren de trei hectare, situat în vecinătatea zonei Pescărie, urmează să fie construite șase blocuri turn și un hotel de cinci stele, cu o valoare estimată de 500 milioane de euro.

Potrivit raportului transmis Bursei de Valori București, lucrările vor începe la finalul anului 2026 și se vor încheia în trei ani.

Această dezvoltare amplă alimentează temerile pescarilor.

„Dacă se fac blocuri, nu cred că vom mai rămâne pe aici. Foarte probabil, cei care fac investiția vor amenaja și împrejurimile, nu strică să oferi și un golf, cu pontoane și restul de facilități pentru ambarcațiuni”, au declarat pescarii, preocupați de viitorul lor.

