Valentina Pelinel s-a obișnuit ca în fiecare an să aibă o vacanță în formulă extinsă, cu toții copiii soțului ei. Practic, escapadele în Grecia sunt nelipsite în fiecare vară, când frații se reunesc și se bucură de timpul petrecut împreună. Și pentru ca sejurul să fie unul relaxant, e planificat din timp în cel mai mic detaliu.

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„Mergem cu toții, de la mic la mare. A, da, normal că luăm și o bonă să ne ajute, că suntem mulți. Și sunt și câțiva mici. Stăm la niște căsuțe”, a spus, pentru Libertatea, Valentina Pelinel.

Ea recunoaște însă că liniștea e un mit atunci când aduni atâția copii la un loc, dar își asumă fiecare moment. „Atmosfera e frumoasă, denotă fericire, auzi chicote. Mai auzi și câte o ceartă între ei, dar e normală, nu? Nu-s roboți. Se distrează!”, a adăugat ea pentru Libertatea. Cristi Borcea și soția lui vor petrece 10-12 zile pe tărâmuri elene.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, escapadă romantică în Italia

După ce vor bifa vacanța cu copiii, Valentina Pelinel și Cristi Borcea vor schimba foaia radical. Cei doi au pregătit o a doua destinație, special pentru a se răsfăța și a petrece timp de calitate în doi.

„O să mergem în Italia amândoi. Ne place mâncarea, ne plac oamenii. Ne place tot! Plecăm și cu copiii, și doar noi doi. Nu ținem cont de anotimp, pur și simplu”, a adăugat vedeta.

Și pentru că Italia este patria pastelor și a pizzei, am fost curioși cum va reuși fostul fotomodel să își păstreze formele de sirenă. Răspunsul Valentinei a fost unul extrem de asumat și relaxat:

„Păi mă întorc cu un kilogram-două în plus, da, așa fac în vacanță! E ceva normal, că mă și relaxez, nici nu fac atâta sport. Dar mi-asum un kilogram-două, adică merită! Trebuie să te simți bine în vacanță, să te relaxezi, nu?”, a încheiat soția lui Cristi Borcea.

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