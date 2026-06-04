Poliția a fost sesizată prin 112

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au anunțat că polițiștii de la Secția 2 Poliție Vama Veche – 2 Mai au fost sesizați miercuri, prin apel la 112, că un copil s-ar fi accidentat într-un canal, în localitatea Limanu. Polițiștii au mers la fața locului și au confirmat cele semnalate prin apelul de urgență.

„Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un băiat, de 9 ani, care în timp ce se juca în curtea unui imobil ar fi fost prins sub capacul unei canalizări. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei”, au transmis polițiștii, potrivit sursei citate.

Medicii au constatat decesul copilului

La locul tragediei a ajuns și un echipaj medical, însă copilul nu a mai putut fi salvat. Medicii au constatat decesul băiatului. Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei. Examinarea medico-legală va stabili cu exactitate cauza morții.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia. Anchetatorii urmează să stabilească împrejurările în care copilul a fost prins sub capacul canalizării și cine poate fi tras la răspundere.

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