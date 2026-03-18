Ramă InterRegio testată la Constanța

Contractul include 62 de rame regionale (RE-R) și 29 de rame InterRegio (RE-IR2), toate destinate modernizării transportului feroviar românesc. Ramele InterRegio, bazate pe aceeași platformă PESA ELF.EU 655-5, au o configurație interioară diferită și sunt destinate curselor pe distanțe intermediare, potrivit Profit.ro.

Una dintre ele a fost deja adusă pentru teste la Centrul de Testări Feroviare (CTF) Făurei, iar alte unități din acest tip urmează să sosească în martie 2026. Un astfel de tren de mare viteză a fost fotografiat la Constanța și postat pe grupul de Facebook „FEROVIARI – între profesie și pasiune”.

Ramele PESA ELF.EU 655-5 sunt primele trenuri livrate de producătorul polonez către operatorii feroviari români. Fiecare ramă este compusă din trei module și are o capacitate de transport de 238 de pasageri. Scaunele sunt dispuse în format 2+2 pe întreaga lungime a trenului, iar anumite zone includ scaune rabatabile, caracteristice trenurilor regionale.

În premieră pentru ultimii 15 ani, Gara Obor din București a primit material rulant nou, în contextul supraaglomerării din zona București Grivița. Două rame PESA aduse pentru teste vor rămâne în această locație până la finalizarea probelor, fiind păzite pentru a preveni orice risc de vandalizare, conform Profit.ro.

A fost făcută recepția preliminară a ramei electrice regionale RE-R PESA 655-5 051

O echipă mixtă ARF-PESA a efectuat, pe 4 martie, recepția preliminară și recepția pentru punerea în serviciul comercial cu călători a ramei electrice regionale RE-R PESA 655-5 051, activitate derulată în incinta Atelierelor CFR Grivița SA.

Cu această ocazie, a fost semnat și procesul-verbal de recepție pentru punerea în serviciul comercial cu călători, prin care s-a realizat transferul dreptului de proprietate asupra unității electrice RE-R 655-5 051, de la furnizor la beneficiar, respectiv de la PESA către ARF. Totodată, s-a convenit ca PESA să dețină în custodie rama electrică regională 655-5 051, până la predarea acesteia către un operator de transport feroviar de către ARF, în aceleași condiții stabilite la prima ramă recepționată de ARF, respectiv la unitatea 655-5 030.

„Reamintim că acest tren face parte din Lotul 3, aferent contractului de achiziție nr. RUIC 6/2024 și este inclus în Contractul de finanțare 1/2024, ce prevede furnizarea a 62 de astfel de rame electrice regionale noi RE-R, destinate traficului regional și suburban (inclusiv serviciul de întreținere), achiziționate de ARF, prin Fondul pentru Modernizare”, precizează ARF.

Rutele de circulație pe care vor circula aceste trenuri sunt:

București N – Ploiești S – Adjud, Iași – Pașcani – Suceava, Bacău – Pașcani;

Brașov – Gheorgheni, Arad – Timișoara – Caransebeș, Huedin – Cluj – Bistrița;

București N – Ploiești V – Brașov, București N – Roșiori, București N – București Obor/Fundulea, Constanța – Fetești.

Proiectul pentru achiziția a 62 de rame electrice regionale RE-R este finanțat prin Fondul pentru Modernizare (fonduri europene nerambursabile), iar cofinanţarea este asigurată de la bugetul de stat. Valoarea totală a proiectului este de 2.777.369.677,05 lei, echivalent a 561.277.545,23 de euro.

