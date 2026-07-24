În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat două percheziții și au ridicat mai multe bunuri și dispozitive electronice, iar activitatea societății comerciale implicate a fost suspendată.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Constanța a anunțat că oamenii legii au efectuat două percheziții într-un dosar penal care vizează infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități.

„Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în perioada 2024 – prezent, o femeie, de 48 de ani, ar fi exercitat fără drept profesia de medic specialist în chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă.”, a precizat IPJ Constanța, conform News.

Polițiștii susțin că femeia, în calitate de reprezentant legal al unei societăți comerciale, ar fi realizat intervenții de chirurgie estetică minoră fără autorizația necesară.

„Din probele administrate a reieşit că persoana cercetată, în calitate de reprezentant legal al unei societăţi comerciale, ar fi efectuat proceduri de chirurgie estetică minoră fără autorizaţie sanitară de funcţionare.”, mai spun polițiștii.

Perchezițiile au avut loc atât la sediul societății comerciale, cât și la domiciliul femeii.

În urma descinderilor, polițiștii au ridicat: dispozitive electronice și bunuri susceptibile de a fi fost utilizate în comiterea infracțiunii.

Totodată, autoritățile au dispus suspendarea activității societății comerciale până la finalizarea cercetărilor.

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