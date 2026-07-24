Sejururile de o săptămână rămân de bază, dar cresc într-un ritm mai lent

Conform raportului oficial, cea mai puternică avansare s-a înregistrat în cazul călătoriilor de la una până la trei nopți. Numărul acestora a crescut cu 26,7% față de anul anterior, ajungând la un total de 2,1 milioane de plecări. În mod corespunzător, numărul de nopți petrecute în astfel de escapade a urcat cu 27,8%, iar cheltuielile totale alocate vacanțelor scurte au înregistrat o creștere de 21,6%.

Această orientare spre vacanțe scurte nu înseamnă însă că grecii au renunțat complet la concediile tradiționale. Călătoriile cu o durată cuprinsă între patru și șapte nopți au rămas cea mai mare categorie din totalul opțiunilor, reprezentând 41,5% din totalul deplasărilor. Totuși, ritmul lor de creștere a fost mult mai moderat, de doar 9,8%, fiind devansat net de dinamica escapadelor de weekend.

În ceea ce privește vacanțele lungi, de 15 sau mai multe nopți, avansul a fost aproape nesemnificativ, de doar 1,6%. Cu toate acestea, în ciuda acestei stagnări, concediile lungi continuă să genereze mai mult de jumătate din totalul înnoptărilor din timpul anului, ceea ce arată că sejururile extinse își păstrează o pondere economică crucială.

Turiștii de peste 65 de ani, mai activi ca niciodată

A doua mare tendință evidențiată de datele ELSTAT este activitatea turistică tot mai intensă a persoanelor de vârsta a treia. Numărul persoanelor de peste 65 de ani care au efectuat cel puțin o călătorie personală a crescut cu 24%, în timp ce numărul total al sejururilor efectuate de această categorie de vârstă a urcat cu 28,5%.

Seniorii au reprezentat 16,6% din totalul călătoriilor personale efectuate în 2025, însă au concentrat 28,7% din totalul nopților de cazare. Aceste cifre confirmă faptul că turiștii mai în vârstă au tendința de a petrece perioade mai lungi la destinație în comparație cu celelalte segmente demografice. De asemenea, cheltuielile efectuate de seniori au crescut cu 21% față de anul precedent.

Cheltuieli totale de 3,68 miliarde de euro și destinațiile favorite

În ansamblu, 4,56 milioane de locuitori din Grecia cu vârsta de peste 15 ani au efectuat cel puțin o călătorie personală pe parcursul anului 2025. Numărul total al călătoriilor a urcat cu 13,7%, ajungând la 7,93 milioane, iar înnoptările au înregistrat un avans de 7,4%, însumând 73,3 milioane de nopți.

Suma totală cheltuită de greci pe vacanțe a ajuns la 3,68 miliarde de euro, în creștere cu 13,3% comparativ cu anul anterior. Cea mai mare parte din buget a fost alocată mâncării și băuturii, categorie care a înghițit 32,1% din totalul cheltuielilor, fiind urmată de transport, alte servicii conexe și cazare.

Marea majoritate a călătoriilor personale, respectiv 85%, au avut loc în interiorul granițelor Greciei. Totuși, turismul extern a crescut într-un ritm mai rapid, înregistrând un avans de 18,8%, față de o creștere de 12,8% a turismului intern. Italia a fost cea mai populară destinație externă pentru greci, urmată de Albania, Germania, Regatul Unit și Franța.

În ciuda diversificării opțiunilor de călătorie, sezonalitatea turismului elen rămâne accentuată. Luna august a concentrat singură 31,3% din totalul călătoriilor și 34,9% din înnoptări, iar împreună cu luna iulie a reprezentat aproape jumătate din toate vacanțele efectuate de greci în 2025.

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