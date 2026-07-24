Demersul reprezintă o reluare a unei poziții ferme exprimate de institut încă din anul 2012, moment la care IICCMER s-a opus public dezvelirii acestui monument.

Reprezentanții instituției subliniază că prezența unui bust într-un spațiu public reprezintă o recunoaștere oficială din partea statului, care trebuie raportată la întregul parcurs biografic al personalității omagiate.

Recunoaștere literară versus promovarea regimului totalitar

Oficialii IICCMER au ținut să precizeze că demersul lor nu pune în niciun fel la îndoială valoarea operei poetice a lui Adrian Păunescu.

Cu toate acestea, implicarea sa directă în susținerea aparatului de propagandă al dictaturii comuniste reprezintă un obstacol moral peste care societatea nu ar trebui să treacă.

Conform analizei realizate de cercetători, activitatea desfășurată de Păunescu la cârma revistei și a Cenaclului Flacăra a servit ca instrument esențial în consolidarea ideologiei oficiale și în amplificarea cultului personalității dictatorului Nicolae Ceaușescu.

„Omagierea în spațiul public a unei persoane care a avut un rol important în promovarea propagandei regimului comunist și a cultului personalității lui Nicolae Ceaușescu este incompatibilă cu respectul datorat memoriei victimelor dictaturii comuniste. Un astfel de gest reprezintă o formă de recunoaștere oficială și trebuie analizat în raport cu întregul parcurs biografic și public al persoanei omagiate”, au transmis reprezentanții IICCMER într-un comunicat oficial.

Pericolul nostalgiei comuniste și asumarea trecutului

Aflarea bustului în continuare într-un parc central din București reflectă, în viziunea institutului, dificultățile profunde pe care societatea românească le întâmpină în procesul de asumare critică a istoriei recente.

Omagierea publică nefiltrată poate contribui la alimentarea unui sentiment de nostalgie față de perioada dictaturii, prin mascarea sau minimalizarea rolului jucat de anumite figuri publice în mecanismele de manipulare ale regimului.

Avertismentul IICCMER vine în sprijinul concluziilor desprinse din cercetările sociologice recente ale instituției, inclusiv datele evidențiate de Barometrul nostalgiei comuniste.

Studiile arată că menținerea simbolurilor legate de aparatul de propagandă estompează granița dintre valoarea artistică și complicitatea politică, afectând dezvoltarea unei memorii colective sănătoase, construite pe baza adevărului istoric și a empatiei față de victimele totalitarismului.

„IICMER își exprimă disponibilitatea de a pune la dispoziția autorităților expertiza sa istorică și documentară în toate demersurile privind memoria regimului comunist”, a transmis IICMER.

Bustul lui Adrian Păunescu este un monument din bronz amplasat în Parcul Grădina Icoanei din București, dezvelit în mai 2012 și realizat de sculptorii Ion Deac Bistrița și Dragoș Neagoe.

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