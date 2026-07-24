Cu toate acestea, înaltul oficial militar consideră că este greu de crezut că România va deveni o țintă directă a unei acțiuni militare deliberate din partea Federației Ruse, datorită garanțiilor solide oferite de statutul de membru NATO.

Ce resurse are România

În cadrul unei conferințe de presă, șeful Statului Major al Apărării a subliniat că populația nu trebuie să aibă iluzia unei unei liniști depline, dar nici să intre în panică. Apărarea națională nu depinde exclusiv de armată, ci de angrenarea tuturor instituțiilor de putere ale statului.

Gheorghiță Vlad a explicat că România beneficiază de cel mai performant sistem de supraveghere și detectare a amenințărilor din regiune, datorită integrării resurselor de date puse la dispoziție de partenerii din Alianța Nord-Atlantică.

„Situația de securitate a României va fi în continuare una destul de critică. Nu vreau să dau vești bune că vine NATO să ne apere sau că situația de securitate este excepțională. Nu. Va continua să fie destul de critică și va trebui să găsim resursele necesare să o gestionăm cu oamenii pe care îi avem, cu nivelul de pregătire și cu dotarea pe care o avem. Partea frumoasă este că suntem în cea mai puternică alianță. Noi suntem NATO”, a afirmat generalul Gheorghiță Vlad.

De ce nu va ataca Rusia direct o țară NATO

Întrebat dacă există riscul ca Federația Rusă să atace direct teritoriul național, conducătorul Armatei Române a exclus un scenariu militar clasic îndreptat deliberat împotriva unui stat membru NATO.

În schimb, el a avertizat că acțiunile hibride, provocările cibernetice și incidentele la limita spațiului aerian sau maritim vor continua.

În analiza sa, șeful Statului Major a punctat că modul în care se desfășoară conflictul din Ucraina trădează o frustrare vizibilă la Moscova. Războiul prelungit pe parcursul a peste cinci ani a afectat sever economia rusă și a generat pierderi umane uriașe, însă Vladimir Putin nu va renunța ușor la obiectivele sale inițiale.

„Să nu credeți că Rusia va abdica de la scopurile inițiale ale războiului. Nu. Va merge până la capăt și eu am convingerea că președintele Federației Ruse este în măsură să aplice toate instrumentele de putere astfel încât să își atingă scopurile. O țintă directă mi-e greu să cred că vom deveni, pentru că nu te pui cu cea mai puternică alianță”, a subliniat șeful Statului Major al Apărării.

Pericolul din Marea Neagră și aglomerația pe coridorul cerealelor

Un alt punct critic atins de șeful Armatei vizează securitatea din Marea Neagră. După ce mai multe nave comerciale au fost avariate recent în apele regionale de drone sau rachete, generalul Gheorghiță Vlad anticipează că astfel de evenimente grave se vor repeta în perioada imediat următoare.

Principala cauză este finalizarea recoltării cerealelor în Ucraina, țară aflată printre cei mai mari exportatori din lume. Tranzitul intens de nave pe coridorul verde delimitat în proximitatea apelor teritoriale ale Ucrainei, României, Bulgariei și Turciei va aglomera porturile dunărene și maritime din zonă.

„O să avem un aflux de nave în zonă. Porturile noastre dunărene şi la Marea Neagră vor fi destul de aglomerate şi bineînţeles că de aici se vor naşte o serie de vulnerabilităţi, printre care şi acestea ce vor viza nave care aprovizionează sau care deservesc exportul Ucrainei în proximitatea apelor noastre teritoriale”, a afirmat Gheorghiţă Vlad.

În contact permanent cu partea ucraineană

Șeful Statului Major al Apărării a dezvăluit și că, vineri, a fost în contact permanent cu partea ucraineană, după ce o dronă a fost doborâtă în Padina, județul Buzău, de un pilot român de F-16.

„Permanent am ținut legătura cu colegii ucraineni. În perioada premergătoare am avut o întâlnire cu colegii din Ucraina, așa cum știți că am mai ieșit cu declarație de presă după incidentul de la Constanța, că am inițiat un proces de consultare cu colegii ucrainieni, astfel încât să găsim mijloace, metode și proceduri corespunzătoare de avertizare și informare reciprocă pentru a preveni orice incident zona comună de operare a mijloacelor noastre”, a transmis Gheorghiță Vlad.

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