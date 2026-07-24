Diplomația letonă a precizat într-un comunicat că Oleksandrs Pavenko, consulul onorific al țării baltice în Ucraina, a scăpat nevătămat în urma atacului, dar doi angajaţi ai consulatului au fost răniţi.

Ministerul de Externe de la Riga a înaintat o notă de protest Ambasadei Rusiei în care își exprimă „cea mai fermă condamnare (…) pentru atacul brutal asupra oraşului Sloviansk şi distrugerea clădirii consulatului onorific leton”.

🇱🇹 deplores Russias new airstrikes against Ukraine, including the strike on the premises of the Latvian Honorary Consulate in #Sloviansk. A protest note was delivered to the Russian Embassy in Vilnius, demanding an end to the destruction of Ukraine & the killing of its people. pic.twitter.com/oX03Pr92f4 — Lithuania MFA 🇱🇹 | #StandWithUkraine (@LithuaniaMFA) July 24, 2026

„Alte veşti îngrozitoare. Consulatul onorific al Letoniei din Sloviansk, regiunea Doneţk, a fost lovit de o bombă aeriană ghidată rusească. Acesta este încă un exemplu al încălcării flagrante a dreptului internaţional de către Rusia şi al indiferenţei sale faţă de protecţia civililor şi a sediilor consulare.

Vom informa imediat agenţiile de stat relevante şi vom depune toate eforturile pentru a ne asigura că cei responsabili de acest act barbar sunt identificaţi şi aduşi în faţa justiţiei. Solicităm reacţii internaţionale ferme la astfel de acte de teroare. Din fericire, consulul onorific nu a fost rănit. Îmi exprim solidaritatea cu colega mea, Braze Baiba”, a transmis ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha.

Mai mulți lideri europeni şi-au exprimat indignarea şi solidaritatea cu Letonia, inclusiv preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Atacurile neindiscriminatorii ale Rusiei asupra Kievului și asupra altor regiuni provoacă în mod deliberat victime în rândul civililor. Atacul asupra Consulatului Onorific al Letoniei din Sloviansk subliniază totala nepăsare a Moscovei față de dreptul internațional. Letonia are tot sprijinul nostru. Ca răspuns, îl vom convoca pe ambasadorul Rusiei la UE în legătură cu atacurile de astăzi, iar eu voi propune mai multe sancțiuni împotriva complexului militar-industrial al Rusiei”, a denunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas.

Două bombe rusești au vizat joi orașul Sloviansk. Atacurile s-au soldat cu 14 răniți și avarierea a șapte blocuri de locuințe, dintre care unul s-a prăbușit parțial.

Cinci bombe ghidate rusești au lovit joi locuinţe şi o unitate medicală şi în oraşul Zaporojie, situat în sud-estul ţUcrainei. Aceste atacuri s-au soldat cu 15 răniți.

În plus, un atac cu o rachetă rusească a omorât vineri zece oameni și a rănit aproape o sută la o expoziție cu caracter militar organizată într-un poligon din regiunea Kiev.

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