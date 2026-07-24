„Tinerii își doresc mai mult decât ceea ce primesc în sala de curs”

Aurică spune că prima ediție SDV a avut loc în anul 2000 și că, în opinia sa, acesta este proiectul care reprezintă cel mai bine esența asociației VIP. „La începutul anilor 2000 nu existau atât de multe contexte de dezvoltare pentru tineri. SDV își propunea să aducă împreună cei mai implicați și curioși studenți din România, într-un spațiu în care să învețe de la oameni remarcabili ai vremii și să formeze o comunitate care să contribuie, în timp, la schimbarea societății românești”, explică ea.

Maria Denisa Aurică, managerul acestui proiect.

Aceasta susține că proiectul s-a desfășurat neîntrerupt până în 2011, apoi a avut o perioadă de pauză, fiind reluat ulterior pentru câteva ediții. Potrivit acesteia, deși au trecut 25 de ani de la prima ediție, nevoia care a stat la baza proiectului a rămas aceeași. „Tinerii își doresc mai mult decât ceea ce primesc în sala de curs. Vor să înțeleagă cum funcționează lumea din afara facultății, să poată pune întrebări fără rețineri și să învețe direct de la oameni care au trecut deja prin provocările pe care ei abia acum le descoperă”, povestește Aurică.

Managerul de proiect spune că Asociația își dorește ca fiecare participant să plece din tabără cu mai multă claritate decât avea atunci când a venit. Ea explică faptul că mulți tineri sunt nevoiți să ia decizii importante despre viitor înainte de a înțelege cum funcționează, în practică, domeniile în care vor să activeze. „Între 18 și 22 de ani simți adesea că trebuie să iei decizii importante despre viitorul tău, fără să ai suficiente informații despre ce presupun ele în realitate. Facultatea îți oferă baza teoretică, dar de multe ori nu îți arată cum se vede o industrie din interior, ce competențe contează cu adevărat sau cum îți poți construi propriul drum”, explică ea.

Prin această tabără, Asociația susține că încearcă să reducă distanța dintre teorie și practică. „Îi punem pe tineri față în față cu profesioniști care vorbesc sincer despre experiențele lor, despre provocări, despre greșeli și despre lecțiile pe care și-ar fi dorit să le știe la început de drum. Dacă la finalul celor 12 zile un participant spune că înțelege mai bine cine este și ce direcție i se potrivește, atunci pentru noi, proiectul și-a atins scopul”, spune aceasta.

Asociația încearcă să reducă distanța dintre teorie și practică

Participarea la tabără este gratuită și se adresează tinerilor cu vârste de până la 22 de ani. Organizatorii spun că au ales această formulă deoarece cred că oportunitățile de dezvoltare nu ar trebui să depindă de posibilitățile financiare ale unui student. Aurică adaugă că există multe școli de vară interesante, însă majoritatea presupun o taxă de participare. „Noi ne-am dorit să eliminăm această barieră și să oferim șansa de a participa oricărui student care este curios, implicat și dispus să investească timp și energie în propria dezvoltare”, adaugă ea.

Opt domenii, de la AI și antreprenoriat la wellbeing și educație politică

Anul acesta, participanții vor explora opt domenii pe care organizatorii le consideră esențiale pentru un tânăr care își construiește viitorul: antreprenoriat, Tech & AI, educație financiară, sustenabilitate, wellbeing, neuroștiință, dezvoltare personală și educație politică.

Aurică spune că selecția acestor domenii nu a fost întâmplătoare. „Ne-am uitat atât la provocările actuale ale societății, cât și la competențele despre care credem că vor face diferența în următorii ani. De exemplu, AI-ul schimbă deja modul în care lucrăm, educația financiară ne influențează toate deciziile importante din viață, iar sustenabilitatea și educația politică sunt domenii care vor avea un impact din ce în ce mai mare asupra societății”, precizează aceasta.

În același timp, Aurică consideră că dezvoltarea profesională nu poate exista fără dezvoltare personală. De aceea, organizatorii au inclus în program și teme precum wellbeingul și neuroștiința, pornind de la ideea că, înainte de a deveni profesioniști, tinerii trebuie să învețe să se înțeleagă pe ei înșiși, să aibă grijă de echilibrul lor și să ia decizii conștiente. „Practic, am încercat să construim un kit de cunoștințe pe care ne-am fi dorit și noi să îl avem atunci când am început primul an de facultate”, spune aceasta.

Pentru organizatori, o tabără pluridisciplinară înseamnă mult mai mult decât reunirea a opt teme diferite în același program. „Înseamnă să îi ajuți pe participanți să înțeleagă că lumea reală nu este împărțită în materii sau discipline, așa cum este în facultate. Un antreprenor are nevoie să înțeleagă educație financiară, dar și tehnologie, sustenabilitate sau chiar modul în care politicile publice îi influențează businessul. La fel, cine lucrează în AI trebuie să înțeleagă implicațiile etice, sociale și economice ale tehnologiei”, explică Aurică.

Activitățile vor fi susținute de profesioniști care activează în domeniile despre care vorbesc. Potrivit managerului de proiect, organizatorii și-au dorit oameni care să le împărtășească participanților nu doar cunoștințe teoretice, ci și experiențe din parcursul lor profesional. „Ne-am dorit oameni care nu doar cunosc teoria, ci care pot vorbi din experiență despre provocările, greșelile și lecțiile întâlnite în cariera lor. Cred că exact acest tip de conversații îi ajută cel mai mult pe studenți”, subliniază ea.

Managerul de proiect spune că Asociația își dorește ca participanții să descopere legăturile dintre aceste domenii și să înțeleagă că cele mai bune decizii apar atunci când privesc lucrurile din mai multe perspective. „Cred că, înainte să alegi un drum profesional, este mult mai valoros să explorezi și să înțelegi mai multe industrii decât să te specializezi foarte devreme fără să știi ce ți se potrivește cu adevărat”, povestește aceasta.

Workshopuri, Open Days și activități practice

Aurică susține că programul este conceput astfel încât participanții să nu simtă că petrec încă 12 zile în sala de curs. Aceștia vor lua parte la traininguri și workshopuri interactive susținute de profesioniști din fiecare domeniu, studii de caz, exerciții practice și numeroase activități de echipă, în cadrul cărora vor aplica imediat ceea ce învață.

În plus, organizatorii au pregătit mai multe Open Days în instituții și companii importante, deja confirmate la Palatul Parlamentului, Banca Națională a României, One United Properties și EFdeN. „Ne dorim ca participanții să vadă din interior cum funcționează aceste organizații, să înțeleagă procesele din spatele lor și să discute direct cu oamenii care lucrează acolo”, explică ea.

Anul acesta s-a pus accent mai mult pe experiențe practice și interdisciplinare.

Pentru că este totuși o școală de vară, programul include și activități recreative. Participanții vor lua parte la un treasure hunt prin București, activități de echipă, jocuri și exerciții de învățare experiențială, astfel încât cele 12 zile să reprezinte un echilibru între dezvoltare, networking și distracție.

Unul dintre criteriile de care organizatorii au ținut cont atunci când au ales specialiștii invitați a fost disponibilitatea acestora de a fi sinceri și deschiși în dialogul cu participanții. „Ne dorim ca participanții să simtă că pot pune orice întrebare, fie că este despre începutul carierei, despre eșecuri sau despre deciziile importante pe care le-au luat de-a lungul timpului”, afirmă aceasta.

Reprezentanții asociației spun că problema nu este facultatea în sine, ci faptul că mulți studenți termină studiile fără să știe cum arată, în practică, domeniul în care își doresc să lucreze. De asemenea, aceștia nu au întotdeauna ocazia să discute cu profesioniști din industrie sau să înțeleagă care sunt competențele cu adevărat importante pe piața muncii. „În realitate, diferența o face capacitatea de a aplica tot ceea ce ai învățat, nu doar de a reproduce informații. Tocmai de aceea, prin SDV punem foarte mult accent pe partea practică, pe exemple reale și pe dialogul direct cu oameni din industrie. Ne dorim ca participanții să plece nu doar cu informații noi, ci și cu o imagine mult mai clară despre cum își pot transforma cunoștințele în acțiuni”, spune Aurică.

O comunitate care continuă și după cele 12 zile

Ea spune că unul dintre cele mai importante rezultate ale proiectului se vede în parcursul foștilor participanți, dar și în comunitatea care se formează în jurul școlii de vară.

„Avem alumni care spun că la SDV au descoperit domeniul în care lucrează astăzi, și-au schimbat perspectiva asupra carierei sau au prins curaj să aplice pentru oportunități pe care înainte nici nu le luau în calcul. Dar, dincolo de parcursul profesional, cred că cel mai frumos lucru este comunitatea care se formează. Avem participanți care, după experiența din tabără, au ales să devină membri VIP pentru că și-au dorit să rămână parte din această comunitate și să continue să se dezvolte alături de oamenii pe care i-au cunoscut aici. Cred că acesta este unul dintre cele mai sincere semne că experiența SDV continuă mult după cele 12 zile de tabără”, spune ea. Aurică spune că participanții nu sunt selectați în funcție de note, diplome sau de numărul activităților trecute în CV. Organizatorii spun că accentul este pus pe motivația și dorința de dezvoltare a candidaților. „Pentru noi contează mult mai mult curiozitatea, dorința sinceră de a învăța, deschiderea către experiențe noi și disponibilitatea de a contribui într-o comunitate”, explică Aurică.

El spune că fiecare ediție este construită pornind de la feedback-ul participanților și al speakerilor. Anul acesta, organizatorii au introdus conceptul „Your student kit beyond the theory”, după ce au observat că studenții caută din ce în ce mai mult experiențe practice și interdisciplinare. „Cred că acesta este unul dintre punctele forte ale SDV, și anume că de la an la an se reinventează, se adaptează la nevoile generației respective și vine cu idei noi, dar fără să își piardă esența. Indiferent de ediție, scopul rămâne același: să ofere tinerilor un context autentic de dezvoltare, învățare și comunitate”, concluzionează managerul de proiect.

Pentru ediția din acest an au fost selectați 30 de participanți, în urma unui proces desfășurat în două etape: completarea formularului de înscriere și un interviu.

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