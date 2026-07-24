Șansele de a câștiga acest premiu sunt de doar 1 la 9,36 milioane

Un bărbat în vârstă de aproximativ 55 de ani, client fidel al barului, a decis să își încerce norocul cu un bilet Miliardario Maxi de 20 de euro. Spre surprinderea tuturor, sub stratul argintiu al biletului s-a ascuns marele premiu: 5 milioane de euro, suma maximă posibilă.

Potrivit Il Messaggero, șansele de a câștiga acest premiu sunt de doar 1 la 9,36 milioane. Momentul câștigului a fost unul de neuitat. Era în jurul orei 18, când barul a fost cuprins de strigăte de entuziasm.

„Este un client care vine din când în când”, a povestit patronul barului.

Ce a făcut bărbatul după ce a aflat vestea câștigului

Conform publicației menționate, prima reacție a fost aceea de a-i cinsti pe cei prezenți.

„Este originar de aici, dar acum locuiește în altă parte. Când a răzuit biletul, a sărit de bucurie. Era complet copleșit, nici nu mai știa ce să facă, era agitat, speriat și fericit în același timp. După ce s-a mai liniștit, prima sa reacție a fost să îi cinstească pe toți cei prezenți. Sunt foarte fericit că s-a întâmplat la noi și că i s-a întâmplat lui. Sigur, mi-ar fi plăcut să mi se întâmple mie”, a glumit proprietarul localului.

„Sper că nu am pierdut un client și că va continua să revină pe la noi”

Deși bucuria din bar a fost mare în acea seară, câștigătorul nu s-a mai întors până acum la locul unde și-a câștigat banii.

„Ieri, toți cei de la bar vorbeau doar despre asta. Era imposibil să ajungi la tejghea fără să auzi o frântură de conversație despre marea lovitură”, a adăugat patronul.

Acesta a precizat că așteaptă acum ca Loteriile Naționale să trimită afișul oficial care să anunțe câștigul, un simbol ce va rămâne, fără îndoială, mult timp expus în bar.

„Sper că nu am pierdut un client și că va continua să revină pe la noi”, a spus el râzând. „Sunt foarte bucuros și sper ca norocul să mai treacă pe aici”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Unica.ro
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
GSP.RO
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
GSP.RO
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
Parteneri
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Libertateapentrufemei.ro
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Avantaje.ro
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇
Tvmania.ro
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇

Știri România

Parteneri
Planul secret pentru „Santinela NATO” la Marea Neagră. Obstacolul neașteptat în calea României
Adevarul.ro
Planul secret pentru „Santinela NATO” la Marea Neagră. Obstacolul neașteptat în calea României
Andrei Rațiu, dorit de bogații Angliei! Două cluburi din Premier League îl vor neapărat
Fanatik.ro
Andrei Rațiu, dorit de bogații Angliei! Două cluburi din Premier League îl vor neapărat
România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR, avertizează Ilie Bolojan
Financiarul.ro
România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR, avertizează Ilie Bolojan
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Momentul când o tânără din Garda de Onoare leșină chiar în fața lui Nicușor Dan
ObservatorNews.ro
Momentul când o tânără din Garda de Onoare leșină chiar în fața lui Nicușor Dan
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Libertateapentrufemei.ro
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Parteneri
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
GSP.ro
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
GSP.ro
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
Redactia.ro
Boala care a rapus-o pe Adela Marculescu. De ce ajunsese in scaun cu rotile: &quot;In urma cu un an...&quot; Vezi mai mult
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Ce se întâmplă cu fostul căpitan de la FCSB, după ce a avut mai multe probleme personale: ”E foarte bine”
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu fostul căpitan de la FCSB, după ce a avut mai multe probleme personale: ”E foarte bine”
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință