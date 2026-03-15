Capcana produselor „premium”

Descinderea de vineri, 13 martie, a avut loc la un restaurant din Constanța, în urma unei sesizări venite din partea jurnaliștilor.

Horia Constantinescu a întrerupt un eveniment de prezentare a unor produse casnice, suspectând o practică comercială înșelătoare ce viza în special persoanele vârstnice.

Potrivit comisarului, organizatorii foloseau tehnici de manipulare pentru a vinde oale de gătit de o calitate îndoielnică, la prețuri exorbitante, pretinzând că acestea ar avea atribute speciale.

„Întreaga acțiune are, cu siguranță, un caracter înșelător, pentru că profită de vulnerabilitatea unor consumatori. Vorbim de niște produse mai mult decât ieftine din toate punctele de vedere, dar vândute la prețuri exorbitante. Recomand să nu se răspundă unor astfel de invitații”, a declarat Horia Constantinescu la finalul acțiunii, adăugând că o astfel de speță ar trebui să ajungă direct pe masa organelor de cercetare penală.

Reacția conducerii centrale a ANPC

Deși acțiunea a avut ca scop protejarea unor consumatori vulnerabili, conducerea de la București s-a delimitat de modul în care a fost executată, subliniind lipsa de comunicare instituțională.

Printr-un comunicat oficial, ANPC a precizat următoarele:

Fără mandat național: Controlul nu a făcut parte dintr-o tematică națională stabilită de instituție.

Lipsă de informare: Acțiunea a fost o inițiativă exclusivă a domnului Constantinescu, derulată fără aprobarea și fără raportarea rezultatelor către superiorii ierarhici.

Anchetă internă: Președintele ANPC a dispus trimiterea Corpului de Control pentru a verifica integral modul în care a fost realizată această descindere.

Instituția a promis că, la finalul verificărilor interne, va face public un punct de vedere oficial, reafirmându-și angajamentul de a acționa cu „profesionalism, responsabilitate și transparență” în baza legislației în vigoare.

De două ori șef la ANPC

Horia Constantinescu a devenit şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa în 2017. Doi ani mai târziu, în august 2019, a fost numit șef la ANPC, la propunerea premierului de atunci, Viorica Dăncilă, și a stat trei luni în funcție.

În ianuarie 2022, Horia Constantinescu a fost numit din nou preşedinte al ANPC, printr-o decizie a premierului de atunci, Nicolae Ciucă. ANPC ajunsese la al treilea director în ultimele trei luni.

În aprilie 2024, Horia Constantinescu a anunțat că a demisionat din funcţia de președinte al ANPC pentru a candida la Primăria Constanţa din partea PSD. El a pierdut alegerile în fața lui Vergil Chițac și a revenit în funcția de șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța.

