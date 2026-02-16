Incidentul a avut loc pe 15 februarie 2026, în timpul unui număr desfășurat pe „Roata Morții”.

Potrivit poliției, bărbatul s-a dezechilibrat în timp ce executa un exercițiu acrobatic fără măsuri de protecție și a căzut pe sol.

„Seara trecută, polițiști din cadrul Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizați de un bărbat, de 45 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că, în timp ce se afla la spectacolul de circ situat pe Calea Severinului, o persoană de sex masculin s-a dezechilibrat și a căzut de la înălțimea de 4 metri”, a transmis IPJ Dolj, citat de News.

Martorii susțin că acrobatul a început să sară coarda în interiorul roții pentru a face numărul mai spectaculos. În timpul salturilor, acesta a început să își piardă echilibrul și, în câteva clipe, a căzut.

Medicii ajunși la fața locului i-au acordat primul ajutor și l-au transportat de urgență la spitalul din Craiova. Din cauza gravității rănilor, bărbatul a fost ulterior transferat la o unitate medicală din București.

„Polițiștii deplasați la fața locului au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un cetățean spaniol, de 39 de ani, care, în timp ce executa un exercițiu acrobatic la o înălțime de 4 metri, s-a dezechilibrat și a căzut pe sol”, au precizat reprezentanții IPJ Dolj.

În acest caz, autoritățile au deschis un dosar penal, anchetând posibile încălcări ale normelor de sănătate și securitate în muncă, precum și suspiciuni de vătămare corporală din culpă.

