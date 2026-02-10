În acest caz, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova coordonează cazul, pentru stabilirea exactă a circumstanțelor și luarea măsurilor legale, conform publicației locale Craiova Forum.

La finalizarea anchetei, unitatea de parchet competentă va propune soluția corespunzătoare, spune purtătorul de cuvânt al IPJ Dolj, Cristian Grigorescu.

În Bistrița-Năsăud, un cal a fost bătut și obligat să tragă o mașină de teren. Doi bărbați au fost ulterior reținuți după ce în spațiul public au apărut imagini în care se vede cum forțau animalul să tragă de vehicul.

Oamenii legii s-au autosesizat după o postare în online, pe grupul de Facebook Protecția Animalelor Bistrița – Năsăud. Imaginile publicate în 26 septembrie 2025 arătau cum calul era forțat să tracteze mașina de teren. Incidentul a avut loc de față cu un minor și spre distracția altor persoane care stăteau și priveau cum se chinuie calul.





