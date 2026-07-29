Măsura luată în serie de toate benzinăriile din România

În urma acestor ajustări succesive, prețurile pentru benzina standard și motorină au ajuns la o distanță de doar aproximativ 15 bani față de maximele istorice înregistrate în ultima zi a lunii martie, arată o analiză publicată de Profit.ro.

Ziua de miercuri a adus o nouă serie de scumpiri pe piața carburanților din România, afectând rețelele tuturor marilor distribuitori.

Valul de ajustări tarifare a fost deschis la miezul nopții de OMV Petrom, liderul pieței petroliere autohtone, care a urcat prețul motorinei cu 10 bani pe litru și pe cel al benzinei cu 5 bani pe litru.

În scurt timp, toate companiile concurente au urmat exemplul și au modificat cotațiile la pompă, presiunea fiind concentrată în special pe segmentul diesel.

Reacția pieței a fost una rapidă, ceilalți mari jucători aliniindu-și prețurile în cursul aceleiași zile.

Creșteri accentuate la Rompetrol și Lukoil

Dintre companiile concurente, Rompetrol a aplicat cea mai vizibilă majorare la motorină, scumpind cu 15 bani, în timp ce prețul benzinei a crescut cu 5 bani pe litru. În urma acestei ajustări, tarifele din stațiile companiei deținute de grupul kazah au ajuns la 10,28 lei pentru un litru de motorină, respectiv 9,27 lei pentru un litru de benzină.

Benzina și motorina s-au scumpit la toate benzinăriile: carburanții sunt periculos de aproape de maximele istorice
Infografic realizat cu ajutorul inteligenței artificiale

Pentru comparație, cele mai mari prețuri din istoria companiei kazahe în România au fost consemnate pe 31 martie, când motorina se vindea cu 10,41 – 10,49 lei pe litru, iar benzina atinsese intervalul cuprins între 9,42 și 9,53 lei pe litru. Cotațiile actuale se apropie astfel din nou de aceste vârfuri istorice.

Ajustări similare s-au înregistrat și în rețeaua Lukoil. Operatorul a majorat prețul motorinei cu 10 bani pe litru și pe cel al benzinei cu 5 bani pe litru. Astfel, în stațiile Lukoil, șoferii plătesc în prezent 10,28 lei pentru un litru de motorină și 9,29 lei pentru un litru de benzină standard.

Compania MOL a modificat prețurile la pompă, aplicând o scumpire concentrată exclusiv pe segmentul diesel.

În urma acestei noi decizii comerciale, prețul pentru un litru de motorină a crescut cu 10 bani. Astfel, conducătorii auto care alimentează din aceste stații plătesc în prezent un tarif de 10,22 lei pentru fiecare litru de motorină standard, în timp ce prețul benzinei a rămas neschimbat.

La stațiile rețelei Socar, prima ajustare de preț a avut loc chiar la miezul nopții, când tariful pentru un litru de motorină a fost majorat cu 15 bani, în timp ce benzina s-a scumpit cu 10 bani pe litru. Decizia a aliniat inițial stațiile companiei la noul val de scumpiri declanșat pe piața din România.

Situația s-a schimbat din nou în cursul zilei de miercuri, când compania azeră a revenit asupra grilei de prețuri și a aplicat o nouă scumpire. De această dată, litrul de combustibil diesel a fost majorat cu încă 10 bani, iar cel de benzină a crescut cu alți 5 bani.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, miercuri, 29 iulie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 8,65 lei/litru, același preț de luni, și se găsește la o stație Petromar din Alexandria, str. Dunării nr. 201, județul Teleorman.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț din țară este de 9,14 lei/litru, fiind afișat de o stație Gazprom, potrivit Peco Online.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.

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