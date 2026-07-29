Alerta cu bombă din Portul Constanța a fost falsă

Alerta cu bombă primită miercuri, 29 iulie 2026, de către Autoritatea Navală Română s-a dovedit a fi falsă. Conform declarațiilor ministrului interimar al Apărării amenințările au fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale, fiind transmise în limba română de pe cartele telefonice din Ucraina și Polonia, relatează.

Polițiștii au demarat o anchetă pentru a identifica sursa exactă a apelurilor. Conform declarațiilor prefectului Constanței, două apeluri telefonice au fost înregistrate pe rețeaua ANR, unul provenind din Polonia și celălalt din Ucraina. Ambele mesaje conțineau amenințări similare privind existența unor bombe.

Mesajele au fost trimise cu AI de pe cartele din Ucraina și Polonia

Radu Miruță a explicat cum au fost trimise mesajele prin care era semnalată alerta cu bomba de la Constanța. Ministrul interimar al Apărării a mai precizat că în prezent există o procedură standard și că se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon.

„A fost semnalizată o alertă cu bombă de pe două numere de telefon din afara României. Un număr de telefon cu prefix de Ucraina și număr de telefon cu prefix de Polonia. Se fac investigații cu privire la aceste numere de telefon. E o procedură standard care se derulează în astfel de situații. A fost transmis prin aceste telefoane un mesaj audio în limba română, pe care specialiștii noștri îl apreciază că este compus cu inteligență artificială, generat cu inteligența artificială”, a declarat Miruță, la Digi24.

Un angajat al Autorității Navale Române a raportat mesajele la 112 și a dat alarma

La ora 11.26, un apel la numărul unic de urgență 112 a fost efectuat de un angajat al Autorității Navale Române (ANR), care a raportat primirea unui mesaj audio înregistrat. Mesajul avertiza asupra existenței unor bombe în zona terminalului de pasageri din Portul Constanța.

„Structurile cu atribuții în domeniu desfășoară verificări și monitorizează situația. Nu sunt dispuse măsuri de evacuare în port. Am rugămintea la calm și transmit populației că nu sunt elemente de îngrijorare și să aibă încredere în instituțiile statului”, a declarat prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, citat de News.ro.

Autoritățile au intervenit prompt în cazul alertei cu bombă

Autoritățile au intervenit prompt, iar clădirea Administrației Porturilor Maritime Constanța a fost evacuată temporar.

Potrivit prefectului Picoiu, conducerea instituției a dispus trimiterea personalului acasă pentru siguranță. De asemenea, accesul în zona terminalului de pasageri a fost restricționat, iar persoanele aflate în proximitate au fost evacuate. Totuși, nicio navă nu se afla în terminal în momentul incidentului, iar Portul Constanța a rămas deschis traficului maritim.

Reamintim că două sisteme autonome pentru detectarea dronelor au fost amplasate în Portul Constanța. Acestea au devenit funcționale în cursul zilei de miercuri, 29 iulie 2026.

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