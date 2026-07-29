Anunțul a fost făcut miercuri seară de fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, care a subliniat că această decizie reprezintă un succes major al cooperării judiciare internaționale obținut de echipa de la București.

„După mai multe refuzuri succesive de predare, am perseverat, s-a sesizat CJUE care a dat dreptate României, am revenit cu solicitarea de predare și în final am triumfat definitiv. Paul al României se adaugă galeriei de condamnați sau urmăriți penal cu notorietate aduși în țară”, a transmis Radu Marinescu.

Anterior, Curtea de Apel din Franța a refuzat de trei ori să-l extrădeze în România pe prințul Paul, în ultimii 3 ani.

Prejudiciu de 145 de milioane de euro în dosarul Ferma Băneasa

Procedurile privind predarea au înregistrat un pas decisiv la 19 iunie, când autoritățile judiciare din Paris au dispus predarea imediată a lui Paul al României, însă decizia a fost contestată ulterior prin recurs de echipa sa de avocați.

Bucureștiul a emis primul mandat european de arestare pe numele lui Paul al României în decembrie 2020, imediat după ce acesta a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la trei ani și patru luni de închisoare pentru trafic de influență și complicitate la luare de mită.

În acest dosar complex, care a vizat retrocedarea ilegală a fostei Ferme Regale Băneasa și a Pădurii Snagov, au fost condamnate 18 persoane, iar prejudiciul adus statului român a fost evaluat de anchetatori la cel puțin 145 de milioane de euro.

Anchetatorii au arătat că, începând din anul 2006, Paul al României a colaborat cu un grup organizat pentru a revendica bunuri de mare valoare în calitatea sa de moștenitor al familiei regale.

Răsturnarea de situație obținută prin Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Drumul până la decizia finală de extrădare a fost marcat de mai multe obstacole procedurale. În noiembrie 2023, Curtea de Apel din Paris respinsese o primă cerere de predare formulată de România, invocând potențiale nereguli privind depunerea jurământului de către doi dintre judecătorii din completul care pronunțase condamnarea la București.

Situația s-a schimbat radical după ce autoritățile române au emis un nou mandat european de arestare în ianuarie 2025, având la bază o decizie crucială pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) la 29 iulie 2024.

Sesizată printr-o procedură pre-judiciară, instanța de la Luxemburg a stabilit că refuzul inițial al justiției franceze a fost contrar principiului încrederii reciproce dintre statele membre ale Uniunii Europene și a exercitat un control excesiv asupra sistemului judiciar românesc.

Pe baza acestei decizii europene, procurorul general francez a solicitat extrădarea în numele priorității dreptului european, respingând argumentele apărării legate de o presupusă persecuție politică.

Arestat la domiciliul său din Paris în aprilie 2025 și plasat ulterior sub control judiciar, Paul al României își va executa pedeapsa în penitenciarele din țară, punând capăt unuia dintre cele mai mediatizate cazuri de cooperare judiciară din ultimii ani.

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