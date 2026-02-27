Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj a anunțat mobilizarea a două autospeciale de stingere, un echipaj CBRN, un echipaj SMURD și mai multe ambulanțe ale Serviciului Județean. Locatarii au fost evacuați din clădire pentru siguranță, conform publicației locale Craiova Forum.

„Incendiul se manifestă într-una dintre camere, cu mare degajare de fum; se acționează concomitent pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru căutarea și evacuarea persoanelor din imobil. Se acționează pentru lichidarea incendiului concomitent cu evacuarea persoanelor de la etajele superioare”, au precizat, vineri, pompierii.

Potrivit Craiova Forum, locatarul apartamentului afectat a reușit să iasă din locuință înainte de a fi rănit grav.

Tot în Craiova, în 2025, un incendiu generalizat a izbucnit la un bloc ANL din Craiova, iar zeci de persoane au fost evacuate.



