Pas decisiv pentru infrastructura Olteniei

Centura va avea rolul de a degreva traficul din Craiova și de a crește siguranța rutieră pentru locuitori și șoferi. Artera, care va avea o lungime estimată de 15 kilometri, va asigura conexiunea vitală între DN 56 (spre Calafat) și DN 6 (spre București). Traseul centurii va avea două benzi de circulație, cu viteză de proiectare de 80 km/h.

„A fost semnat contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate destinat Centurii de Ocolire Craiova Sud-Vest, care va face legătura între DN 56 (Craiova – Calafat) și DN 6 (Craiova – București), în partea de sud-vest a municipiului Craiova”, a transmis DRDP Craiova.

Investiția va degreva traficul în municipiul Craiova

Proiectul nu este doar o simplă șosea, ci o soluție integrată pentru problemele de mobilitate ale Craiovei. Principalele beneficii includ:

– „Crearea unei conexiuni rapide și sigure pentru traficul de tranzit;

– Scoaterea traficului greu din zonele rezidențiale și industriale;

– Reducerea timpilor de parcurs și a poluării în municipiu;

– Închiderea inelului de centură al Craiovei, conectând centura sud-vest cu Centura de Nord și cu principalele drumuri naționale”, potrivit sursei citate.

Detalii tehnice și termene de execuție

Studiul de Fezabilitate va fi realizat de către firma SC Total Road SRL, valoarea investiției fiind de 1,63 de milioane de lei, fără TVA. Proiectantul are la dispoziție o durată de 6 luni pentru a livra documentația completă.

„Structura rutieră propusă va fi mixtă: strat de uzură din beton asfaltic, strat de legătură, strat de bază anrobat bituminos, fundație din balast stabilizat și pământ stabilizat. Acostamentele vor fi realizate din piatră spartă, iar benzile de încadrare vor avea structură rutieră identică cu partea carosabilă”, potrivit DRDP Craiova.

În cadrul studiului sunt analizate trei variante de traseu, care vor ocoli zonele construite și rezervațiile naturale (pădurea Braniște), urmând a fi selectată soluția optimă din punct de vedere tehnic, economic și de impact asupra mediului

„Vor fi proiectate intersecții la nivel și, acolo unde este necesar, pasaje denivelate, pentru a asigura fluidizarea traficului și siguranța participanților la trafic”, mai susțin reprezentanții DRDP Craiova.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE