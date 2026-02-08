Primele avioane IAR-99 modernizate urmează să ajungă la Armată

Primele două aeronave IAR-99 Șoim modernizate la standardul SM urmează să fie livrate Forțelor Aeriene Române, după ce au finalizat testele operaționale necesare omologării. Aceste avioane vor fi utilizate pentru antrenamentul piloților de F-16.

„Am încheiat toate zborurile operaționale necesare pentru omologarea prototipului IAR-99 SM. Odată finalizată partea de documentație, vom putea livra imediat primele două avioane.

După acestea, începem testele de zbor pentru următoarele trei aparate, pe care estimăm să le livrăm în maximum o lună. La aproximativ două săptămâni după aceea va urma și următorul avion”, a declarat directorul Avioane Craiova, potrivit Newsweek.ro.

Avioane Craiova s-ar putea alege cu penalizări de milioane de euro din cauza întârzierilor

Deși este o veste bună pentru Forțele Aeriene Române, livrarea are loc cu o întârziere de doi ani, ceea ce ar putea atrage penalități financiare semnificative pentru Avioane Craiova. Conform contractului de 275 de milioane de lei, compania ar putea fi sancționată cu o sumă cuprinsă între 8 și 10 milioane de euro. Nicu Fălcoi a explicat că firma dorește să evite penalizările impuse de Ministerul Apărării Naționale.

„Dacă se va decide acest lucru, vom merge în instanță, pentru că penalizările sunt exagerate, credem noi. Putem demonstra că aceste întârzieri la livrări sunt din cauze obiective și vom cere ca aceste penalizări să fie serios diminuate, dacă nu chiar eliminate. Dacă nu se întâmplă acest lucru, Avioane Craiova va fi în dificultate”, a mai explicat directorul, pentru sursa citată mai sus.

În acest moment, compania are alte trei avioane complet asamblate, dar acestea nu pot intra în teste fără motoarele care trebuie furnizate de client. Al șaselea avion este și el în lucru, iar obiectivul rămâne livrarea a 15 aeronave până la finalul anului 2026.

Cum a modificat Avioane Craiova aeronavele IAR-99

Avionul IAR-99, aflat în serviciul Forțelor Aeriene Române din 1988, este cunoscut pentru manevrabilitatea superioară și fiabilitatea motorului turboreactor Rolls-Royce Viper.

Modelul a fost îmbunătățit semnificativ în varianta SM, având acum un sistem avansat de transfer de date și un ecran de „radar virtual” pentru antrenamente fără radar real. Aceste caracteristici îl fac esențial pentru pregătirea piloților de F-16, având o avionică similară cu cea a avioanelor multirol americane.

