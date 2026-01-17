MApN vrea banii înapoi

Situația de la fabrica de avioane de la Craiova este extrem de gravă și ridică multiple semne de întrebare, mai ales în contextul geopolitic actual când capacitatea de a produce, moderniza și întreține echipamente militare pe plan intern devine crucială. Dependența exclusivă de surse externe poate fi problematică în situații de criză.

Întârzierea modernizării noului IAR Șoim afectează direct pregătirea forțelor aeriene, un pilon fundamental al apărării naționale. În acest contract, Ministerul Apărării Naționale a plătit în avans, iar acum îşi vrea banii înapoi. Datoriile fabricii din Craiova sunt mari, ceea ce poate duce la închiderea definitivă.

O întârziere de cinci ani în livrarea unui proiect strategic, după ce s-au plătit avansuri, indică probleme sistemice de management, planificare și execuție la nivelul fabricii. Aceasta ridică semne de întrebare serioase privind eficiența utilizării fondurilor publice și capacitatea industriei de apărare de a respecta termenele și angajamentele contractuale.

Mari întârzieri în livrare

Decizia Ministerului Apărării de a cere banii înapoi este justificată contractual, dar subliniază eșecul proiectului și pune fabrica într-o situație financiară și mai precară.

“La situaţia de la Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un şmecher. Prostul este Avioane Craiova! Smecherul…mediul privat care a simţit o vulnerabilitate si a beneficiat de prostie. Mediul privat implică un spectru mai larg. A fost contractul făcut acum 5 ani. Ministerul Apararii a dat un avans: te ajut să începi să îmi pregăteşti avioanele. A avut întârzieri în livrare până acum 3 ani. A expirat termenul. Ce a făcut Ministerul Apărării este că a notificat Avioane Craiova că vor executa garanția. Ceea ce pentru Avioane Craiova poate să însemne stingerea luminii”, a explicat Radu Miruță.

Pe lângă obligația de a returna avansul primit de la Ministerul Apărării, fabrica se confruntă acum cu penalități de până la 30 de milioane de euro. Aceasta înseamnă o datorie totală care ar putea depăși cu mult capacitatea financiară a unei companii de stat deja în dificultate.

O astfel de povară financiară face aproape inevitabilă intrarea în insolvență și, ulterior, în faliment. Este extrem de puțin probabil ca o companie de stat, care nu a reușit să livreze un produs esențial în cinci ani, să poată genera veniturile necesare pentru a acoperi aceste sume colosale.

„Ar însemna falimentul”

Pe de altă parte, la scurt timp de la declarațiile ministrului, directorul fabricii de la Craiova, Nicu Fălcoi a afirmatt că primele aeronave vor fi livrate curând.

„Există notificarea executării acelei scrisori de garanţie. Mâine, dacă vremea ţine cu noi, facem finalul testării în zbor a avioanelor. Eu am zis că este maximum 15 februarie. E vorba de o scrisoare de garanţie de 41 de milioane de lei. Problema este la penalităţile care vor fi facturate, 10-12 milioane de euro. Ar însemna falimentul fabricii”.

