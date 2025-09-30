Acest proiect a întâmpinat deja întârzieri semnificative. În prezent, cinci aparate sunt finalizate și au acumulat aproximativ 165 de ore de testare.

Fabrica Craiova: mai sunt probleme de soft ale avioanelor care trebuie rezolvate

Cu toate acestea, predarea aparatelor de la fabrica din Craiova este condiționată de omologarea avionului cu numărul de înmatriculare 715.

„715 a făcut primul zbor pe 13 martie, anul acesta. Din păcate, softul nu a fost gata și asta ne ține în continuare puțin pe loc, deși continuăm cu testele, vom face și trageri cu acest avion. Dar mai sunt câteva probleme de soft care trebuie rezolvate”, a spus Nicu Fălcoi, președintele Consiliului de Administrație al Fabricii de Avioane Craiova, despre cauzele întârzierilor.

El a adăugat că, odată ce problemele de soft vor fi rezolvate, avionul va intra în programul de omologare, iar celelalte aparate vor fi gata imediat după.

Fălcoi a exprimat optimism privind finalizarea proiectului din Craiova: „Până la sfârșitul anului, dacă totul decurge conform promisiunilor pe care le avem în acest moment de la firma care ne asigură softul, Elbit, cu siguranță vom avea nouă avioane date deja către Armata Română”.

Contractul pentru IAR 99 a fost semnat în august 2020, cu o dată inițială de livrare în septembrie 2024. După o solicitare de prelungire, noua dată de predare a fost stabilită pentru martie 2025.

Aceste avioane sunt esențiale pentru Forțele Aeriene Române. Finalizarea și livrarea lor în timp util ar reprezenta un pas important în modernizarea flotei aeriene a țării.

Fabrica de Avioane Craiova se confruntă cu presiunea de a finaliza proiectul cât mai curând posibil, având în vedere întârzierile acumulate.

