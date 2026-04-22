Poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Transporturi Aeriene Craiova, împreună cu poliţiştii de frontieră, l-au debarcat la aterizare, conform News.

„În noaptea de 21 spre 22 aprilie 2026, în jurul orei 0.50, poliţiştii din cadrul Biroului de Poliţie Transporturi Aeriene Craiova au acţionat împreună cu poliţişti de frontieră din cadrul Punctului de Frontieră Aeroport Craiova în vederea debarcării unei persoane aflate în stare de ebrietate de la bordul aeronavei care deservea cursa Madrid-Craiova, a transmis, miercuri, IPJ Dolj.

Potrivit verificărilor, bărbatul de 49 de ani a adresat injurii echipajului de la bord, stârnind nemulţumirea pasagerilor.

„Faţă de acesta s-a luat măsura sancţionării conform Codului Aerian de către poliţiştii de frontieră ai Punctului de Frontieră Aeroport Craiova”, au mai precizat autorităţile.

