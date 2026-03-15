Vor mai apărea altele

Proiectul vizează modernizarea punctelor de așteptare și transformarea lor în obiective agreate de comunitate, cu scopul de a promova mobilitatea urbană. Municipalitatea anunță că acesta este doar începutul, alte stații atractive urmând să fie amplasate curând în tot orașul.

Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a anunțat pe pagina sa de Facebook noua realizare a autorităților:

„O nouă stație de autobuz creată de Eco Urbis a fost montată în zona Parcului Romanescu. Sperăm să se înscrie curând printre obiectivele agreate de craioveni și să îi convingă pe cât mai mulți să circule cu autobuzul. În curând vor apărea și alte stații de autobuz atractive, în diferite colțuri ale orașului, executate de Secția Creație a Eco Urbis”.

„Urâtă foc!”

Ideea însă nu a fost pe placul tutoror craiovenilor. Pe pagina de Facebook Craiova My Beautiful City, oamenii sunt împărțiți în două tabere. „Urâtă foc!”, „Cu așa imaginație, mai bine lipsă, se putea amenaja ceva mult mai estetic. O să se înghesuie turiștii în acea stație, ce glumă bună… Clar, respingător…” sau „Pe capul bufniței, puneți poza Olguței ! Va fi foarte atractivă!” sunt doar câteva dintre mesajele critice.

Alți internauți însă au apreciat ideea: „Frumos, și totodată un punct de reper pentru turiști”, „Creativ. Mai rămâne să dăm jos reclamele la jocurile de noroc, de lângă bufniță, din aceeași stație”, „Doamne ajută la cât mai multă imaginație și ideei inopinante cu bun-gust, așa cum îi șade bine olteanului”.

