Găsit mort de soția sa

Moartea cumplită a bărbatului a zguduit sâmbătă dimineață comuna Vela din județul Dolj. Victima, un bărbat de 56 de ani – fost viceprimar, consilier local PNL și poștașul localității – a fost găsită fără suflare în holul propriei case. Descoperirea macabră a fost făcută de soția sa, care a alertat imediat autoritățile prin numărul unic de urgență 112.

Comunitatea locală este în stare de șoc după pierderea unui om descris de vecini drept un exemplu de integritate. Cunoscuții victimei vorbesc despre un bărbat muncitor și respectat, care nu era implicat în niciun conflict, motiv pentru care vestea morții sale violente a căzut ca un trăsnet asupra tuturor.

Actulul viceprimar al comunei a mărturisit că întreaga comunitate este consternată, nimeni neputând să explice motivele din spatele asasinării lui Marian Mișcu. Potrivit Plus Oltenia, edilul a subliniat reputația ireproșabilă a victimei, cunoscută drept un om gospodar și extrem de respectat în zonă.

Un fost angajat, reținut pentru crimă

Criminaliștii au securizat rapid zona și au demarat cercetările pentru a reconstitui ultimele ore din viața victimei. Primele indicii ale anchetei îl vizează pe un tânăr din localitate, fost angajat la ferma administrată de Marian Mișcu. Potrivit martorilor, arma crimei ar fi un topor găsit chiar în locuința bărbatului, descoperire care confirmă ferocitatea atacului.

La câteva ore de la comiterea faptei, în urma investigațiilor, polițiștii au identificat un suspect: un bărbat de 39 de ani, originar tot din comuna Vela. Acesta a fost ridicat și condus la audieri, cercetările fiind desfășurate sub coordonarea directă a unui procuror criminalist de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.

