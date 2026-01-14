Deși grav rănită, victima a reușit să apeleze numărul de urgență 112. Un echipaj SMURD a intervenit la fața locului și a transportat-o de urgență la spital.

Anchetatorii au anunțat că există mai multe persoane aflate în atenția lor, suspectate de implicare în atac.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au precizat, miercuri, că a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor, vizând agresarea unui angajat al Colegiului Național Pedagogic „Ștefan Velovan”.

Potrivit procurorilor, incidentul s-a produs în data de 8 ianuarie 2026, în jurul orei 05:30, când victima se deplasa pe strada Doljului din Craiova către locul de muncă.

În apropierea intersecției cu strada Amaradia, aceasta ar fi fost atacată din spate de o persoană necunoscută, îmbrăcată în haine de culoare închisă și cu capul acoperit.

În timpul agresiunii, victima a fost lovită de 12 ori cu „un obiect tăietor” în mai multe părți ale corpului.

Procurorii au subliniat că cercetările se desfășoară în prezent in rem, adică vizează fapta, nu o persoană anume.

Au fost strânse mai multe probe care au dus la conturarea unui cerc de suspecți, însă până în acest moment nu a fost formulată nicio acuzație oficială împotriva unei persoane.

Conform informațiilor apărute în presa locală, victima este angajată ca fochist la Colegiul Național Pedagogic din Craiova.

