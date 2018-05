Concert Snoop Dogg la Arenele Romane din București, în luna august

Concertul lui Snoop Dogg este programat pentru data de 29 august.

Snoop Dogg, pe numele său real Cordozar Calvin Broadus Jr., născut pe 20 octombrie 1970 este un rapper american, nominalizat la premiile Grammy, producător muzical, dar şi actor de film. Snoop este un MC reprezentant pentru scena de hip-hop de pe Coasta de Vest a SUA, el fiind unul dintre cei mai cunoscuţi protejaţi ai lui Dr. Dre.

Rapperul și-a început cariera a începutul anilor ’90, dar s-a implicat şi în actorie, jucând în noua versiune a filmului “Starsky şi Hutch” (2004). Din 1993, când a devenit celebru, Snoop Dogg a vândut aproape 20 de milioane de albume în Statele Unite.

Printre hit-urile sale cele mai cunoscute se numără: “Who Am I (What’s My Name)?”, “Gin and Juice”, “Sweat”, “Groupie Luv”, “Sensual Seduction”, “Beautiful”, “Drop It Like It’s Hot”, “That’s That Shit”.