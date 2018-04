Incendiu la un spital din Istanbul. Toți pacienții au fost evacuați de urgență după ce flăcările au cuprins o mare parte din clădire, scrie AP.

Din imaginile publicte pe rețelele de socializare se vede cum flăcările au cuprins p parte din fațadă a spitalului Taksim Ilk Yardim din districtul Gaziosmanpasa al orașului.

Breaking: A massive fire has erupted at Taksim hospital in Istanbul, Turkey. Several floors of the hospital are on fire. pic.twitter.com/c3Lq2o4ojp

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 5, 2018