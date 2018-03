Stormy Daniels a acordat un interviu exploziv emisiunii ”60 de minute” de pe postul CBS News, vorbind public pentru prima dată de la izbucnirea scandalului legat de relația ei cu Donald Trump. Actrița care a jucat în zeci de filme pentru adulți recunoaște că există riscul de a fi amendată cu un milion de dolari pentru declarațiile sale, dar acest lucru nu a împiedicat-o să vorbească, scrie BBC News.

”Anderson Cooper: Pentru că stai aici vorbind cu mine astăzi, ai putea fi amendată cu un milion de dolari. Adică, nu-ți asumi un risc mare?

Stormy Daniels: Ba da.

Anderson Cooper: Cred că nu înțeleg 100% de ce faci asta.

Stormy Daniels : Pentru că era foarte important pentru mine să mă apăr”, așa începe interviul acordat de starleta din filme pentru adulți emisiunii 60 de minute.

Stormy Daniels a ținut să adauge și că ieșirea ei în față cu acestă poveste nu are nicio legătură cu mișcarea #MeToo și că ea nu este și nu a pretins vreodată că ar fi o victimă. ”Acesta nu este un “Me Too”. Nu am fost victimă. Nu am spus niciodată că sunt victimă. Cred că încercarea de a mă folosi pentru a continua agenda altcuiva, provoacă pagube oribile persoanelor care sunt adevărate victime”, a spus aceasta.

Numele real al lui Stormy Daniels este Stephanie Clifford. Ea are 39 de ani, este din Baton Rouge, Louisiana, și a jucat, regizat și scris filme pentru adulți timp de aproape 20 de ani. Ea era una dintre cele mai populare actrițe din industria adulților când i-a fost prezentată lui Trump la un turneu de golf în Lake Tahoe în iulie 2006. Spune că acesta a invitat-o la cină și l-a în apartamentul acestuia din hotel.

Povestind detalii din prima seară, Stormy spune că l-a lovit peste fund cu revista pe a cărui copertă tocmai apăruse, iar apoi Trump i-a spus că ”semeni cu fiica mea”. ”Esti deșteaptă și frumoasă, o femeie care trebuie apreciată. Îmi place de tine”, a povestit starleta una dintre discuțiile avute.

”Anderson Cooper: Si ai facut sex cu el.

Stormy Daniels: Da.

Anderson Cooper: Aveai 27 de ani, el avea 60 de ani. Ai fost atrasă de el fizic?

Stormy Daniels: Nu.

Anderson Cooper: Deloc?

Stormy Daniels: Nu.

Anderson Cooper: Ai vrut să faci sex cu el?

Stormy Daniels: Nu. Dar nu am … Nu am spus nu. Nu sunt o victimă, nu sunt …

Anderson Cooper: A fost o relație cu totul consensuală.

Stormy Daniels: Da, da.

Anderson Cooper: Lucrezi într-o industrie unde utilizarea prezervativelor este … o problemă. Ați folosit … un prezervativ?

Stormy Daniels: Nu.

Anderson Cooper: L-ai întrebat?

Stormy Daniels: Nu. Sincer nu am spus nimic.

Anderson Cooper: După ce ați făcut sex, ce s-a întâmplat?

Stormy Daniels : El a spus că a fost grozav, a avut o seară grozavă și nu a fost așa cum s-a așteptat, că eu chiar l-am surprins, cămultă lume mă suevaluează… că speră că voi fi dispusă să îl vedeți din nou și că vom discuta lucrurile despre care am vorbit mai devreme (n.r. o apariție în emisiunea The Celebrity Apprentice).”, a mai spus Stormy în interviul difuzat duminică seara.

Actrița de filme pentru adulți a mai spus că a fost amenințată să păstreze tăcerea în legătură cu relația ei cu Donald Trump. Ea a declarat pentru CBS News că, în 2011, un bărbat a abordat-o într-o parcare din Las Vegas și i-a cerut să-l lase pe Trump în pace. ”Apoi s-a uitat la fiica mea și a adăugat: Ar fi păcat dacă s-ar fi întâmplat ceva cu mama ei”.

Stormy a mai spus în interviul acordat pentru CBS că a acceptat banii oferiți de acovatul lui Trump, deoarece era preocupată de siguranța familiei sale. Ea a spus anterior că i s-a plătit suma de 130.000 de dolari de către avocatul Michael Cohen să nu vorbească despre relația cu Trump în 2016.

Cohen a confirmat în luna februarie că a plătit în mod privat banii, dar nu a spus pentru ce au fost. El a adpugat că nici Trump, nici organizatia acestuia nu au fost parti în tranzactie.