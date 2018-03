Președintele PE îl apără pe Cristian Preda în procesul de defăimare

Antonio Tajani, președintele PE, a transmis un mesaj în care îl apără pe europarlamentarul Cristian Preda care a fost chemat la Consiliul de Onoare al Ordinului Naţional ”Steaua României”, fiind acuzat de neglijarea interesului naţional şi defăimare, în urma criticilor aduse în PE guvernelor Grindeanu şi Tudose.

Într-o postare pe Twitter, Tajani spune că încercările de a-l intimida şi/sau de a-i compromite reputaţia lui Cristian Preda sunt inacceptabile. ”Parlamentul European este alături de Cristian Preda: un coleg foarte respectat, un european dedicat şi un român patriot. Statul de drept trebuie menţinut în România: încercările de a-l intimida şi/sau de a-i compromite reputaţia sunt inacceptabile”.

The European Parliament stands by Cristian Preda: a well-respected colleague, a dedicated European and a Romanian patriot. The rule of law in Romania must be upheld: attempts to intimidate him and/or sully his reputation are unacceptable.

— Antonio Tajani (@EP_President) March 29, 2018