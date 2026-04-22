Președintele Nicușor Dan convoacă partidele din coaliție la consultări miercuri

Nicușor Dan cheamă partidele din coaliție la consultări

Delegaţiile partidelor din coaliţia de guvernare sunt aşteptate miercuri, 22 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni, pentru consultări convocate de preşedintele Nicuşor Dan, în contextul crizei politice generate de retragerea sprijinului politic al PSD pentru premierul Ilie Bolojan.

Care este programul consultărilor de la Cotroceni

Programul întâlnirilor începe la ora 9.00, când sunt așteptați reprezentanții Partidului Social Democrat (PSD).

Delegația Partidului Național Liberal (PNL), condusă de președintele formațiunii, Ilie Bolojan, va intra la discuții la ora 10.30. Din echipa PNL mai fac parte secretarul general Dan Motreanu și prim-vicepreședinții Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea.

În a doua parte a zilei, la ora 15.00, va avea loc întâlnirea cu reprezentanții UDMR, urmați de cei ai Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale la ora 16.30, iar discuțiile se vor încheia cu delegația USR, programată pentru ora 18.30.

PSD și-a retras sprijinul pentru Ilie Bolojan

Această rundă de consultări vine ca urmare a deciziei PSD, anunțată luni, de a retrage sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan.

Social-democrații i-au oferit acestuia un termen de „două sau trei zile” pentru a-și da demisia, avertizând că, în caz contrar, vor depune o moțiune de cenzură.

„Poate dumnealui reușește să-l convingă pe Ilie Bolojan că, până la urmă, nu stă țara într-un singur om și rămâne coaliția în picioare. Dacă nu e atât de convingător, atunci vom merge pe celelalte scenarii. Joi își vor da demisia miniștrii din Guvern ca să arătăm că nu mai există aceeași majoritate”, a declarat Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei. Ea a adăugat că demisiile miniștrilor vor fi urmate de cele ale prefecților și secretarilor de stat.

În schimb, premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu își va da demisia.

„Dacă aș ști că, schimbând o persoană, toate lucrurile se rezolvă, mâine n-aș mai fi. Dar nu este această situație. Am avut această discuție cu domnul președinte, l-am informat că nu voi demisiona”, a declarat premierul, adăugând că PSD nu a propus soluții concrete pentru problemele țării.

