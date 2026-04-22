Desființările de posturi de la Timișoara sunt impuse de OUG 7/2026

Noul val de reduceri de posturi este impus de OUG 7/2026, care solicită autorităților locale să reducă cu 30% numărul de posturi din organigrame.

În acest context, Primăria Timișoara propune eliminarea a 220 de posturi, dintre care 102 sunt ocupate. Măsurile vin la mai puțin de șapte luni de la precedenta reorganizare, în urma căreia 43 de posturi au fost deja eliminate.

Ce posturi vor fi desființate de la Primăria Timișoara și instituțiile subordonate

Printre propunerile actuale se numără:

Aparatul de Specialitate: reducerea cu 72 de posturi (8 funcții de conducere, dintre care 4 ocupate; 62 funcții de execuție, dintre care 27 ocupate; două funcții contractuale, ambele ocupate). Totodată, se propune înființarea unui post de director general.

Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara: reducerea cu 35 de posturi (18 ocupate și 17 vacante), înființarea a două noi posturi și transformarea unuia existent.

Direcția Generală Proiecte și Lucrări Municipale pentru Sport și Transport Feroviar (DGPLMSTF): desființarea integrală a structurii, care include 24 de posturi (8 ocupate și 16 vacante).

Sport Club Municipal: reducerea cu 10 posturi (1 ocupat și 9 vacante).

Direcția Generală Poliția Locală Timișoara: eliminarea a 86 de posturi (42 ocupate și 44 vacante).

Proiectul Primăriei Timișoara intră în dezbatere publică

Întâlnirea cu cetățenii interesați de subiect va avea loc luni, 27 aprilie, la ora 15.00, în sala de consiliu a primăriei.

Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie până pe 27 aprilie, ora 10.00, fie online, la adresele consultare@primariatm.ro și primariatm@primariatm.ro, fie fizic, la Camera 12 din cadrul Serviciului Asistență Cetățeni și Registratură.

„Participanții care doresc să ia cuvântul vor preciza acest lucru în mesajul de înscriere și vor transmite punctele de vedere pe care doresc să le susțină în cadrul dezbaterii. De asemenea, aceștia își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre, în limita celor 3 minute alocate fiecărui participant”, au transmis reprezentanții Primăriei Timișoara.