„Nu contează, ne place, nu ne place domnul Bolojan. Importante sunt câteva aspecte: 1. că s-au întâmplat niște reforme până acum, reforma administrativă foarte importantă, că mai reducem din aparatul ăsta mare, consumator de resurse și generator de mari probleme, cu clientele, nenorociri, rubedenii.

Lucurile bune nu avem cum să nu le apreciem. Am senzația că nu a trecut timpul chiar degeaba. S-au întâmplat niște lucruri. Am înțeles că există șanse să fie puțină curățenie și în societățile astea de stat care generează pierderi în fiecare an și de asemenea toate colcăie de clientelă politică și așa mai departe”, a spus Robert Negoiță.

De asemenea, acesta susține că ar merita susținere pentru această chestiune.

„Ar merita puțină susținere măcar pentru chestiunea asta, să le facă pe astea, să rezolve cu reformele chiar dacă știm că orice reformă de genul acesta mai generează și suferință pe anumite zone. Dar sunt absolut necesare. Și din punctul meu de vedere, pentru societățile și reforma administrativă, toată susținerea pentru că eu cred că asta este direcția corectă și de-asta suntem persoane publice, trebuie să ne exprimăm și să ne spunem punctul de vedere.

Asta este poziția mea. Știu că nu e foarte comodă, posibil că pe unii îi deranjează, dar fix așa gândesc”, a mai transmis acesta.

Amintim că PSD a decis pe 20 aprilie să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, liderul guvernului susținut de PSD, PNL, USR și UDMR.

Evenimentul, intitulat „Momentul adevărului”, a început la ora 17:00 în Parlament, unde aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară au votat în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare.

