Sorin Grindeanu, pregătit să demisioneze de la Camera Deputaţilor, spune Olguța Vasilescu

Declarațiile au fost făcute la România TV, unde edilul a subliniat că pierderea funcțiilor ar fi automată în cazul ruperii coaliției: „se denunţă coaliţia, automat toate funcţiile se pierd care sunt luate pe coaliţie, toate absolut”.

În acest context, Vasilescu a precizat că liderul PSD din Camera Deputaților nu ar intenționa să rămână în funcție, dacă actuala majoritate se destramă.

„Domnul Grindeanu a şi spus că nu se ţine de scaunul de la Camera Deputaţilor şi că în momentul în care această coaliţie nu mai există, automat poate să-şi dea demisia”.

Edilul Craiovei a criticat și presiunile politice din interiorul coaliției, afirmând că nu este normal ca PSD, partidul care a câștigat alegerile, „să ajungă acum să fie şantajat de partide care au fost pe locul trei sau patru”.

Întrebată despre posibilitatea formării unei noi majorități parlamentare prin atragerea de aleși din alte partide, Vasilescu a spus că scenariul este puțin probabil.

„Este foarte greu să iei peste 50 de parlamentari de undeva, foarte complicat! Sunt absolut convinsă”.

Declarațiile vin în contextul tensiunilor dintre PSD și PNL, după ce liberalii ar lua în calcul solicitarea demisiei lui Sorin Grindeanu de la conducerea Camerei Deputaților. Scenariul ar reprezenta o reacție în cazul în care miniștrii social-democrați ar demisiona din Guvern.

Preşedintele Nicuşor Dan a chemat partidele din coaliţia de guvernare la consultări.

Asta după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Claudiu Manda, numărul doi în PSD, a spus la televiziunea Digi 24 că propunerea partidului pentru premier ar fi Sorin Grindeanu.

Acesta a mai spus că nici el, nici Olguța Vasilescu nu-și doresc șefia partidului.