Un manual de război studiat în academiile militare din Statele Unite, realizat sub forma unor benzi desenate, tratează un eventual război între NATO și Rusia, izbucnit după ce România se unește cu Republica Moldova.

Institutul de Cibernetică al Academiei Militare americane (ACI) a publicat un manual sub forma unei benzi desenate in care forȚele NATO sunt invinse într-un conflict cu Rusia, potrivit Voice of People.

Manualele ilustrate sunt create pentru armata americană cu scopul de a încuraja viitorii ofițeri să se gândească la războaiele viitorului și cum ar trebui să se desfășoare exact pregătirile pentru astfel de conflicte.

Conform povestirii, în 2027, Moldova și România decid să se unească și astfel să traverseze “linia roșie” a Rusiei. Tensiunile sunt agravate de faptul că NATO și Moscova desfășoară în acest moment exerciții pe diferite părți ale frontierei rusești.

La un moment dat, trupele individuale se abat de la planul de acțiune stabilit, în luptă intră roboții și începe un conflict pe scară largă.

Lupta se desfășoară rapid, deoarece Rusia are capacitatea de a duce un război de înaltă tehnologie. Moscova lansează un atac cibernetic care lovește echipamentele inamicului și apoi atacă tancurile alianței.

Mai departe, conforma scenariului gândit de autorii manualului, trupele ruse confiscă consulatul american într-unul din orașele înfrânte.

“Misiunea noastră este de a preveni o surpriză strategică pentru armată”, a declarat colaboratorul ACI Lt. Col. Natalie Vanette. Potrivit ei, manualul este destinat atât soldaților obișnuiți, cât și tinerilor ofițeri.

