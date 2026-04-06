Proiectul funcționează simplu: călătorii pot împrumuta o carte pentru drum sau pot lăsa o alta la schimb. „Toate cărțile puse la dispoziție provin din biblioteca mea personală, iar proiectul a pornit exclusiv din dorința de a promova lectura într-un spațiu în care, de cele mai multe ori, atenția este acaparată de telefon”, a declarat Georgiana.

Fără sponsori sau parteneri comerciali, gestul său personal s-a dovedit un succes printre pasageri. Inspirată de impactul pozitiv al inițiativei, tânăra buzoiană plănuiește să extindă conceptul și la alte trenuri în viitorul apropiat.

„Colțul de lectură” demonstrează că pasiunea pentru cărți poate crea o oază de cultură chiar și într-un vagon de tren.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE