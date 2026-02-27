Ce se schimbă pentru șoferi

Limitarea este valabilă pe sectorul cuprins între km 125+309 și km 125+446, pe DN 2B. Decizia a fost luată la solicitarea Secției Drumuri Naționale Brăila, cu avizul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, organism aflat sub autoritatea Instituției Prefectului – Județul Brăila, mai arată sursa citată.

Pe lângă limita maximă de 30 km/h, autoritățile au introdus mai multe reguli:

toate vehiculele trebuie să circule cu maximum 30 km/h pe pod, pe ambele sensuri

cu 100 de metri înainte de zona critică au fost montate indicatoare de 50 km/h, pentru reducerea treptată a vitezei

a fost stabilit sens prioritar pentru vehiculele care vin din direcția Brăila către Șendreni

Poliția le cere șoferilor să reducă viteza din timp și să respecte semnalizarea temporară instalată în zonă.

Cât timp va rămâne limita de 30 km/h

Restricțiile nu au termen clar de final. Potrivit autorităților, ele vor rămâne în vigoare până când defecțiunile structurale sau problemele de carosabil vor fi remediate complet, iar sectorul va fi declarat sigur.

Polițiștii avertizează că nerespectarea limitărilor poate duce la sancțiuni, dar mai ales la risc de accidente într-o zonă considerată vulnerabilă.

